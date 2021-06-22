Как будут работать санкции США против КГБ и ГУБОПиКа

Как будут работать санкции США против КГБ и ГУБОПиКа2
- 22.06.2021, 12:43
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Кроме прямых ограничений, будет действовать «правило 50 процентов».
21 июня свой санкционный список против белорусских чиновников расширили США. Известно, что в него вошли 16 физических лиц и 5 юридических.
Среди последних — КГБ, внутренние войска, УВД Брестского облисполкома, ЦИП на Окрестина и ГУБОПиК.
Бывший глава ГУБОПиКа, а сейчас глава внутренних войск МВД Николай Карпенков (с дубинкой) во время одной из акций протеста.
Относительно санкций в отношении физических лиц более-менее понятно, это не первый раз, когда они применяются. Но мало кому понятно, как сработают американские санкции против правоохранительных органов, раньше такого не было. «Наша Ніва» обратилась за разъяснениями к политологу Андрею Елисееву.
«Физическим лицам и организациям из этого американского списка будет очень сложно участвовать в международной деятельности, особенно связанной с транзакциями в американских долларах. Условно говоря, если КГБ должен был подписать контракт на закупку какого-то технологического оборудования, например, из Израиля, то такие санкции исключают такую возможность.
К тому же действует так называемое «правило 50 процентов»: если физическое или юридическое лицо из списка владеет как минимум половиной компании, санкции распространяются на нее. Если она, в свою очередь, наполовину владеет третьей компанией, то под санкции попадает и она, и так далее по цепочке. Таким образом, реальное количество компаний, попавших под санкции и не указанных в санкциях, может даже превышать количество физических и юридических лиц в публичном списке».