Вот такой макабризм Роман Попков

22.06.2021, 12:53

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Роман Попков

Хлеб-соль, вышиванки, косоворотки, балалайки.

Я хорошо помню этот «праздник», так как долгие годы жил в Брянской области. «День славянского единства» – это когда к бетонному мемориалу «Три сестры», построенному в брежневском стиле, расположенному на стыке границ России, Украины и Беларуси, свозили провинциальные драмтеатры, коллективы самодеятельности, ансамбли песни и пляски. Основной груз организации висел, понятное дело, на Брянской, Черниговской и Гомельской областях, которые этот стык границ и образовывали. Несчастные мобилизованные студентки в кокошниках – их тела на жаре запакованы в громоздкие «народные костюмы». Хлеб-соль, вышиванки, косоворотки, балалайки, на солнце потеют краснорожие замгубернаторов и директора заводов, мучается в ожидании банкета придворная пресса. Произносятся тонны казенных, никому не нужных слов, поются тонны неактуальных, никому не нужных песен.

Наивысшего расцвета этот балаган достиг в эпоху позднего Кучмы и раннего Путина (ну а в Беларуси всегда был Лукашенко). Я иногда поглядывал на это и думал: «вряд ли что-то может быть хуже». С 2014 года, в связи с российско-украинской войной, это мероприятие вроде как несколько сдулось.

Но вот теперь я вижу, что может быть хуже. В этом году в фестивале «Славянское единство» вместо Украины будут участвовать структуры непризнанной «Донецкой народной республики» («ДНР»). Программа фестиваля опубликована в паблике Департаменты культуры Брянской области.

Основная часть мероприятий будет в онлайн-режиме, так что фотокоры информагентств не порадуют нас всяким адом.

Но оно ведь и так довольно круто. Три славянские сестры: путинская РФ, тоталитарный дэнээровский обрубок, а также поставленная на колени, избитая Беларусь с омоновским «Калашниковым», упирающимся в затылок. Славянское единство. На смену казенной, тупой, но в целом безобидной чиновничьей прихоти 90-х-нулевых годов пришел вот такой макабризм.

Роман Попков, Telegram

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