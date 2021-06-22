закрыть
22 июня 2021, вторник, 13:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали самую полезную для здоровья сердечников рыбу

2
  • 22.06.2021, 12:56
  • 5,624
Медики назвали самую полезную для здоровья сердечников рыбу

Такими свойствами обладает только один сорт этого продукта.

Для людей с заболеваниями сердца и сердечно-сосудистой системы полезен один сорт рыбы, пишет u-news.com.ua.

По их словам, рыба — хороший источник белка, ненасыщенных жирных кислот и витаминов А, Е и D.

Но в первую очередь она содержит омега-3 жирные кислоты.

Они должны поступать в организм с продуктами питания, так как не вырабатываются в организме, Омега-3 жирные кислоты участвуют во многих важных процессах в организме.

Например, они важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи отметили, что хорошим источником омега-3 кислот является сельдь.

Помните, что рыбу есть нужно обязательно, причем жирную из холодных морских глубин: сельдь, скумбрию, лососевые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин