Медики назвали самую полезную для здоровья сердечников рыбу

Медики назвали самую полезную для здоровья сердечников рыбу2
- 22.06.2021, 12:56
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Такими свойствами обладает только один сорт этого продукта.
Для людей с заболеваниями сердца и сердечно-сосудистой системы полезен один сорт рыбы, пишет u-news.com.ua.
По их словам, рыба — хороший источник белка, ненасыщенных жирных кислот и витаминов А, Е и D.
Но в первую очередь она содержит омега-3 жирные кислоты.
Они должны поступать в организм с продуктами питания, так как не вырабатываются в организме, Омега-3 жирные кислоты участвуют во многих важных процессах в организме.
Например, они важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Врачи отметили, что хорошим источником омега-3 кислот является сельдь.
Помните, что рыбу есть нужно обязательно, причем жирную из холодных морских глубин: сельдь, скумбрию, лососевые.