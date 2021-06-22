Медики назвали самую полезную для здоровья сердечников рыбу 2 22.06.2021, 12:56

5,624

Такими свойствами обладает только один сорт этого продукта.

Для людей с заболеваниями сердца и сердечно-сосудистой системы полезен один сорт рыбы, пишет u-news.com.ua.

По их словам, рыба — хороший источник белка, ненасыщенных жирных кислот и витаминов А, Е и D.

Но в первую очередь она содержит омега-3 жирные кислоты.

Они должны поступать в организм с продуктами питания, так как не вырабатываются в организме, Омега-3 жирные кислоты участвуют во многих важных процессах в организме.

Например, они важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи отметили, что хорошим источником омега-3 кислот является сельдь.

Помните, что рыбу есть нужно обязательно, причем жирную из холодных морских глубин: сельдь, скумбрию, лососевые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».