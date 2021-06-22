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До +36°C: что будет с погодой в Беларуси в ближайшие дни

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  • 22.06.2021, 13:00
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До +36°C: что будет с погодой в Беларуси в ближайшие дни

Жара усиливается.

Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в ближайшие дни.

Днем на большей части Брестской и Гродненской областей, а на остальной территории страны местами — кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.

Ночью +18…+23°С, днем +34°С. В Минске будет до +34°С, в Гомеле до +36°С, в Гродно до +32°С, в Бресте до +33°С, в Витебске +34°С.

24 и 25 июня погоду в стране будет определять фактически субтропическая воздушная масса и фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Местами дожди, грозы. Снова до +34…+36°С. В Минске до +33°С.

25 июня, в пятницу, днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди, возможен град. По Гомельщине до +36°С.

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