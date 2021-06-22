«Газпром» останавливает «Турецкий поток» 1 22.06.2021, 13:05

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Прекращена транспортировка «голубого топлива» по обеим морским ниткам.

Плановый профилактический ремонт на морском газопроводе "Турецкий поток" пройдет с 22 по 29 июня (7 газовых суток). Будет остановлена транспортировка "голубого топлива" по обеим морским ниткам газопровода, сообщает interfax.ru.

Остановка связана с проведением ежегодного планового технического обслуживания и основных диагностических работ. Работы будут выполняться компанией South Stream Transport B.V. – оператором морской газотранспортной системы.

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию, Македонию, Румынию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

В 2020 году морской газопровод через Черное море "Турецкий поток", в первый год своей работы, был загружен примерно на 43% от проектной мощности – по нему было транспортировано 13,51 млрд куб. м природного газа.

В сутки каждая из ниток магистрали способна прокачивать до 41,7 млн куб. м газа.

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