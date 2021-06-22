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Названы самые дешевые и самые дорогие страны ЕС

  • 22.06.2021, 13:19
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Названы самые дешевые и самые дорогие страны ЕС

Самый высокий уровень цен на потребительские товары и услуги в 2020 году был зафиксирован в Дании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Уровень цен в Дании был на 141% выше среднего показателя по ЕС. Далее следуют Ирландия и Люксембург (оба - 136%), Швеция (130%) и Финляндия (126%).

Самые низкие уровни цен были зафиксированы в Румынии (55%), Болгарии (56%) и Польше (58%).

В 2020 году уровень цен на рестораны и гостиницы в самой дорогой стране был в три раза выше, чем в самой дешевой. Уровни цен варьировались от 46% от среднего по ЕС в Болгарии, за которой следуют Румыния (53%) и Венгрия (56%), до 154% от среднего в Дании, Швеции (138%) и Финляндии (131%).

Алкоголь и табак заняли второе место по разнице в уровне цен: самый низкий уровень цен был зарегистрирован в Болгарии (61%), Венгрии (69%) и Польше (70%), а самый высокий - в Ирландии (187% от среднего показателя по ЕС), за которой следуют Финляндия (158%), Швеция (136%) и Франция (13,3%). Такой большой разброс цен в основном связан с различиями в налогообложении этих продуктов в государствах-членах.

Еда и безалкогольные напитки были самыми дешевыми в Румынии (66% от среднего показателя по ЕС) и Польше (68%), а самыми дорогими - в Дании (129% от среднего показателя), Люксембурге (126%) и Австрии (125%).

Одежда - это группа товаров, цены на которые в государствах-членах различаются меньше: от 73% среднего в Венгрии до 130% в Дании. Личный транспорт также продемонстрировал меньшую разницу в ценах между странами-членами: Польша (80% от среднего показателя по ЕС) - самая дешевая, а Дания (137%) - самая дорогая.

Разница в ценах также была ограничена по бытовой электронике: от 87% от среднего в Польше до 112% в Нидерландах и на Мальте.

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