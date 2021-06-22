В Беларуси острая нехватка медработников: некоторые учреждения ищут сотни сотрудников 22.06.2021, 13:26

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фото: dpa

Молодежь уходит сразу после распределения.

За полтора года дефицит врачей в Беларуси увеличился на более чем 7 тысяч сотрудников. Если на начало 2020 года в стране не хватало 3 тысячи медиков, то к концу июня 2021-го уже более 10 тысяч.

По состоянию на 21 июня в Республиканском банке вакансий ищут 3071 врача-специалиста, 3038 медицинских сестер, 1040 фельдшеров, 1222 санитара, 1079 ветеринарных врачей, 451 помощника врача, 373 фармацевта, 165 акушеров и 114 медицинских регистраторов, статистиков и дезинфекторов.

Еврорадио связалось с некоторыми медучреждениями Беларуси. Оказалось, что 100 вакансий на одну больницу — это действительно релевантные заявки.

Молодежь уходит после распределения

Дятловская центральная районная больница ищет сразу 107 работников. В основном это медперсонал. Врачей-специалистов требуется 33, медсестер — 38, фельдшеров — 5, санитаров — 3.

Есть и такие вакансии, как работник по ремонту и обслуживанию зданий, администратор сетей, провизор-технолог. В отделе кадров подтверждают, что все вакансии актуальны.

— Всех понемногу не хватает. Кого-то ведь на полставки ищем, кого-то на четверть.

Всего в больнице работает 690 человек, а должностей — 812.

— У нас, в принципе, всегда такая нехватка была. Сейчас прошла молодежь отработку — и увольняются. Поэтому такая текучесть. Молодых специалистов приходит только 14 человек [по распределению в 2021 году. — Еврорадио]. Перекрыть ими вакансии, по которым увольняются, мы не сможем.

Сложно найти и врачей общей практики, и узких специалистов, отмечает собеседница. Например, больнице нужен врач-кардиолог и эндокринолог.

Укомплектованность неплохая, но нужны медики узкого профиля

Совсем иначе обстоят дела в ГУ “432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь”.

Республиканский банк вакансий сообщает, что в военный госпиталь нужно 58 работников. Но в медцентре говорят, что некоторые вакансии уже не актуальны.

— У нас должности порядка 18 врачей, гражданских имеется в виду, и порядка десяти военнослужащих вакантны. Но все это узкие специалисты. Это не просто терапевт или просто хирург. Если терапевтического профиля специалисты, то узисты, например, эндоскописты, врачи лабораторной диагностики нужны. Если хирурги, то это нейрохирурги.

Среднего медицинского персонала тоже не хватает. Это около 18 человек.

— Если медицинские сестры, здесь несколько проще. В основном нехватка дежурантов-сестер. Это постовые сестры. И несколько человек, которые являются специалистами, то есть хирургические, перевязочные и процедурные.

Собеседник отмечает, что всего в медучреждении работает 1,5 тысячи человек.

— Это врачи, средний, младший, обслуживающий персонал, бухгалтерия, юристы, электрики, дворники и так далее. У нас укомплектованность неплохая, но специалисты нужны узкопрофильные.

За полтора года нашли 8 сотрудников из 110

В Барановичскую центральную поликлинику нужно 239 человек, говорится на сайте банка вакансий. По номеру в одном из объявлений, где заказчиком указана центральная поликлиника, дозваниваемся в поликлинику №4.

— У нас 239 человек точно не требуется. Если нам кто-то и требуется, то только на 0,5 или 0,25 ставки. Другие сведения по запросу, — отрезают в поликлинике №4.

В Россонской центральной районной больнице не хватает 50 человек.

— Вакансии все актуальны, но там где-то 0,25 или 0,5 ставки. Остальное по запросу, — рассказывают нам.

Последние собеседницы говорят о ставках, подчеркивая, что не обязательно на каждую должность нанимать нового человека. Кто-то может просто взять себе часть ставки.

Еврорадио вспомнило и о Полоцкой центральной городской больнице, где полтора года назад не хватало 110 работников.

— Медсестра не одна требуется, это так. У каждого свои причины, почему увольняются: кому-то зарплата кажется маленькой, кто уезжает. Здесь сложно сказать однозначно, — сказали в отделе кадров в январе 2020 года.

Полоцкая больница открыла 110 вакансий. Там вообще кто-нибудь остался?

В июне 2021 года Республиканский банк вакансий все еще предлагает 102 позиции, но в этот раз с нами в больнице беседовать отказались.

Есть и медучреждения, куда нужно по 10-20 человек. Например, в Чериковскую ЦРБ ищут только 15 сотрудников. Но если в Черикове проживает около 7,9 тысячи человек, то в Полоцке — 80,8 тысячи человек.

Пока дефицит медицинских кадров в стране растет, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич говорит:

— Если бы мы с вами видели массовое увольнение медиков, мы бы их видели наяву.

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