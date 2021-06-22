Назван главный симптом коронавируса у привитых
- 22.06.2021, 13:28
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При появлении данного признака рекомендуется оставаться дома и сделать тест на COVID-19.
Чихание является главным симптомом при коронавирусе у вакцинировавшихся пациентов.
Об этом сообщает издание Express (перевод — lenta.ru).
По данным посвященного коронавирусу исследования ZOE COVID Symptom Study, частое чихание может быть симптомом COVID-19. Названный признак часто проявляется у пациентов, которые ранее вакцинировались и впоследствии все же заразились.
Обычно чихание не является явным признаком COVID-19, оно даже не входит в число самых распространенных симптомов. К последним относят высокую температуру, озноб, постоянный кашель, потерю обоняния, головную боль, одышку, боли в груди, проблемы с кишечником и прочее. При этом чихание чрезвычайно распространено в теплое время года и чаще является симптомом аллергии.
Специалисты объяснили, что частое чихание без объяснения причин после вакцинации может быть признаком COVID-19. При появлении данного признака у привитых пациентов врачи рекомендовали оставаться дома и сделать тест на коронавирус.