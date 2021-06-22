Биологи впервые заметили, как отдыхают акулы 1 22.06.2021, 13:45

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Ранее этот процесс оставался загадкой.

Морские биологи обнаружили, что акулы используют встречные океанские течения, плавая в них в виде своего рода конвейерной ленты, что позволяет им отдыхать по очереди, пишет «Новое время».

Открытие произошло, когда исследовательская группа под руководством Янниса Папастаматиу из Международного университета Флориды изучала охотничье поведение темноперых серых рифовых акул (Carcharhinus amblyrhynchos) в ночное время на атолле Факарава во Французской Полинезии.

Эти акулы не перестают плавать всю свою жизнь. Им нужно продолжать движение, чтобы получать достаточно кислорода своими жабрами, чтобы поддерживать жизнь, поэтому о стационарном отдыхе, как и о других животных, не может быть и речи. Как именно отдыхают акулы, было загадкой, пока во время дневного погружения Папастаматиу не заметил, что акулы плывут против восходящего течения в определенном русле.

Ученые заметили, что днем акулы плыли против восходящего течения в канале и были при этом удивительно расслаблены. Рыбы почти не двигали плавниками и хвостом. Как только течение выносило их к началу канала, они возвращались в исходную точку и начинали двигаться по тому же маршруту.

«Днем они довольно спокойны и расслаблены, плавают с минимальными усилиями. Это интересно, потому что это довольно сильное течение», — объяснил Папастаматиу.

По мере того, как они подплывали к передней части канала, серые акулы скользили назад, позволяя течению унести их обратно в исходное положение. Это было похоже на какую-то странную конвейерную ленту — акулы двигались вперед против течения, уносились назад, а затем снова двигались вперед.

Это был феномен, для выяснения которого потребовались самые разные инструменты. Команда использовала комбинацию акустического слежения и подводных камер, установленных на акулах, чтобы наблюдать за поведением животных, когда людей нет рядом. Они также наблюдали за акулами в полевых условиях.

Получив данные, они рассчитали, сколько энергии расходуют акулы, плавая таким образом. Оказалось, что, используя течения как своеобразный конвейер, акулы экономят не менее 15% своих обычных затрат на плавание.

Имея эту информацию в руках, команда поняла, что они могут найти другие места отдыха акул, основываясь на нашем нынешнем понимании океанских течений. С помощью этих данных мониторинга исследователи смогли подтвердить, что акулы действительно предпочитают зависать в восходящих потоках в течение дня, адаптируя свое положение, чтобы минимизировать затраты энергии.

Например, во время набегающих приливов, которые имеют более сильные восходящие потоки, акулы группируются вместе и сильнее демонстрируют маневренность конвейерной ленты и уходят глубже, где течение немного слабее.

Во время исходящих приливов, которые создают большую турбулентность, акулы более рассредоточены и болтаются ближе к поверхности, чтобы избежать бурной воды внизу.

По словам исследователей, это поведение похоже на то, как птицы используют восходящие потоки, чтобы оставаться в воздухе с минимальными затратами энергии. В будущих исследованиях, возможно, удастся использовать эту информацию для обнаружения акул и других видов, таких как кальмары, которым необходимо двигаться, чтобы остаться в живых.

«Это исследование — прекрасная демонстрация энергетических морских пейзажей, пространственное представление того, сколько энергии нужно животному, чтобы перемещаться по окружающей среде», — сказал Папастаматиу.

«Морская среда намного более динамична из-за водных течений, которые гораздо менее предсказуемы. Они могут меняться сезонно, в течение дня и даже каждую минуту. В конечном счете, энергетический морской пейзаж помогает объяснить, почему эти животные находятся там или в другом месте в течение дня», — добавил он.

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