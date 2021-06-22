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Истинное лицо Путина

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  • 22.06.2021, 14:00
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Истинное лицо Путина

Западу стоит вспомнить мудрую фразу Анаксагора.

"Когда Владимир Путин пришел к власти, он стремился к хорошим отношениям с Западом. Но никто не протянул ему руку. Теперь пришло время расплаты", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Не только греческая философия, но и сами философы производят сильное впечатление на потомков. Чуть менее чем за 500 лет до наступления нашей эры, когда боги были еще живы, Анаксагору однажды принесли весть: "Твой сын умер". Говорят, мудрый Анаксагор лаконично ответил: "Я всегда знал, что породил смертных", - повествует журналистка Франциска Аугштайн.

"Эта занимательная история хорошо описывает отношение Запада к Владимиру Путину. (...) Многие комментаторы приходят сегодня к выводу, что Путин показывает свое истинное лицо: они якобы всегда знали, что он автократ и диктатор".

"За этим суждением стоит предположение о том, что Путин всегда был одним и тем же, всегда самим собой, независимо от внешних событий. Западные политики и правительства, в свою очередь, считают себя благонамеренными, любезными, дипломатически гибкими партнерами, которые лишь вынуждены реагировать на все новые акты агрессии со стороны России, прежде всего аннексию Крыма в 2014 году - реагировать экономическими санкциями и наращиванием вооружений у границ России".

"Западные лидеры ссылаются на права человека. Это было бы более убедительным, если бы они учитывали и такие государства, как, например, Саудовская Аравия, где пытки и казни считаются нормальным явлением. Это Запад принимает; Саудовская Аравия - "наш" друг. Что касается России, то здесь напрашивается предположение, что в умах все еще продолжается холодная война. Что касается самого Путина, то к нему следует присмотреться повнимательнее", - пишет автор статьи.

"В 2001 году Путин выступил с речью в немецком бундестаге, произнеся несколько фраз на немецком языке. Он предложил создать зону свободной торговли от Владивостока до Лиссабона. Он предложил и вступление России в НАТО. Парламентарии встали и зааплодировали. Но с тех пор почти ничего не изменилось, - указывает издание. - Запад был настроен против России. В 2007 году Путин повторил попытку. Это произошло на Мюнхенской конференции по безопасности. Путин предупреждал, заклинал аудиторию: продолжение политики Запада против России, включая интервенции, не санкционированные Советом Безопасности ООН, как, например, в 1999 году в Косово, нанесет огромный ущерб отношениям между Западом и Россией. Он просил, он призывал: мы, Россия, хотим сотрудничать с вами. Франк-Вальтер Штайнмайер, занимавший в то время должность министра иностранных дел Германии, в своей речи никак не отреагировал на попытки сближения Путина. В те годы один кремлевский чиновник сказал журналисту: "Мы можем делать все, что хотим. Мы вам не нравимся".

"Когда в 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, Россия дала согласие в Совете Безопасности ООН на создание бесполетной зоны для сдерживания бомбардировок и защиты гражданского населения. Франция и Великобритания воспользовались этим, а США последовали их примеру, чтобы свергнуть автократа Муаммара Каддафи. С тех пор гражданская война в Ливии продолжается. Вопрос о государственности в стране больше не стоит. Кремль почувствовал себя обманутым и сделал выводы, в том числе и в отношении политики в Сирии", - говорится в статье.

"В России помнят и о бессмысленных войнах в Афганистане и Ираке, которые велись во имя демократии. Многолетняя миссия НАТО в Афганистане мало чего достигла. Ирак после падения диктатора Саддама Хусейна стал неуправляемым (...). Кремль помнит и об операции НАТО в Косово в 1999 году, которая противоречила нормам международного права, и задается вопросом, почему же Запад возражает против того, чтобы Россия боролась с исламистами-террористами в Чечне".

"Недавно эксперт по Восточной Европе Вильфрид Джилге написал: Россия со своими вооруженными силами и военными учениями приближается к границам НАТО, что внушает опасения. Это можно воспринять лишь как шутку, - отмечает Аугштайн. - Ведь верно обратное: принимая новые страны в свои ряды, НАТО все ближе придвигает свои границы к России. Путин не намерен вторгаться в страны Балтии, Польшу или Украину. Он говорил об этом. Но поскольку на Западе считают, что они поняли, что Путин - диктатор с имперскими взглядами, его речам не верят. Мы не знаем, что планируют Путин и его советники, об этом можно лишь гадать на кофейной гуще. В действительности в последние годы и по сей день Россия неоднократно пыталась пойти на сближение с Западом, предлагая себя в качестве партнера. Но так как ответа не последовало, Путин попытался наладить контакты в другом месте, с Китаем".

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