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«Железо кабины достигает таких температур, что дотронуться до нее страшно»

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  • 22.06.2021, 14:14
  • 5,498
«Железо кабины достигает таких температур, что дотронуться до нее страшно»
Фото: Reuters

В каких условиях трудятся в жару рабочие МТЗ.

Телеграм-канал БОР описал условия, в которых приходится работать рабочим Минского тракторного завода в эти жаркие дни:

— МТЗ. Наши дни…

Может показаться выдумкой, но все так и есть. И справиться с этим мы можем только сами, если, конечно, у нас хватит на это уверенности в своих силах...

Пока белые воротнички прохлаждаются в своих кабинетах под отличными японскими кондиционерами, тем, кто в литейном цеху на кране под потолком совсем не позавидуешь. Температура железа кабины достигает таких температур, что дотронуться до нее страшно. Подошва нагревается так, что даже наступить на ногу горячо.

А единственное, на что могут рассчитывать в этих условиях рабочие — маленький вентилятор на 15 сантиметров в диаметре.

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