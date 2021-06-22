«Железо кабины достигает таких температур, что дотронуться до нее страшно» 5 22.06.2021, 14:14

5,498

Фото: Reuters

В каких условиях трудятся в жару рабочие МТЗ.

Телеграм-канал БОР описал условия, в которых приходится работать рабочим Минского тракторного завода в эти жаркие дни:

— МТЗ. Наши дни…

Может показаться выдумкой, но все так и есть. И справиться с этим мы можем только сами, если, конечно, у нас хватит на это уверенности в своих силах...

Пока белые воротнички прохлаждаются в своих кабинетах под отличными японскими кондиционерами, тем, кто в литейном цеху на кране под потолком совсем не позавидуешь. Температура железа кабины достигает таких температур, что дотронуться до нее страшно. Подошва нагревается так, что даже наступить на ногу горячо.

А единственное, на что могут рассчитывать в этих условиях рабочие — маленький вентилятор на 15 сантиметров в диаметре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».