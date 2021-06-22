«Железо кабины достигает таких температур, что дотронуться до нее страшно»5
- 22.06.2021, 14:14
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В каких условиях трудятся в жару рабочие МТЗ.
Телеграм-канал БОР описал условия, в которых приходится работать рабочим Минского тракторного завода в эти жаркие дни:
— МТЗ. Наши дни…
Может показаться выдумкой, но все так и есть. И справиться с этим мы можем только сами, если, конечно, у нас хватит на это уверенности в своих силах...
Пока белые воротнички прохлаждаются в своих кабинетах под отличными японскими кондиционерами, тем, кто в литейном цеху на кране под потолком совсем не позавидуешь. Температура железа кабины достигает таких температур, что дотронуться до нее страшно. Подошва нагревается так, что даже наступить на ногу горячо.
А единственное, на что могут рассчитывать в этих условиях рабочие — маленький вентилятор на 15 сантиметров в диаметре.