Медики выяснили, кто легче переносит COVID-19: вегетарианцы или мясоеды 4 22.06.2021, 14:19

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Исследование охватило 2900 человек.

Ученые опросили людей, перенесших ковид, об их пищевых привычках и выяснили, что вегетарианцы и мясоеды болеют по-разному. Об этом пишет «Медицина и Наука» со ссылкой на портал BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Медики опросили 2 900 человек, из которых 568 переболели коронавирусной инфекцией. Люди должны были ответить на вопросы о возрасте, поле, месте жительства, степени тяжести заболевания ковидом (если болели) и рассказать о своем типе питания.

Оказалось, что у веганов и вегетарианцев есть преимущество – они меньше подвержены развитию тяжелой формы заболевания и вообще реже заражаются ковидом.

Те, кто совсем не ест мяса, на 73 процента реже сталкивались с умеренным и тяжелым течением болезни. У тех, кто употребляет рыбу, тяжелые формы болезни развивались на 60 процентов реже. Те же, кто предпочитает высокобелковую пищу с низким содержанием углеводов, чаще инфицируются COVID-19 и тяжелее его переносят, выяснили исследователи.

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