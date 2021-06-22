«Поставить на колени режим Лукашенко» 3 22.06.2021, 14:29

5,486

Новые санкции ЕС должны иссушить диктатуру в финансовом отношении.

Главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза объяснили, с какой целью они вводят санкции в отношении Минска и какие у них дальнейшие планы, пишет telegraf.by.

Так, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в комментарии Politico сказал, что конечная цель санкций — «сделать режиму настолько больно, чтобы поставить его на колени».

«Мы хотим способствовать иссушению этого режима в финансовом отношении», — добавил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пообещав, что экономические санкции «нанесут серьезный удар» по финансовым ресурсам Лукашенко. По его словам, «это еще не конец истории».

Министры иностранных дел ЕС заявили, что приземление самолета Ryanair коренным образом изменило отношения ЕС с Беларусью. По их словам, наказания будут продолжаться до тех пор, пока Лукашенко не изменит свое автократическое поведение.

«Мы не успокоимся» — Стало известно, когда ЕС готов отменить санкции и дать 3 млрд евро на реформы в Беларуси

«Он уже в руках Путина»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис сказал, что пакет, принятый в понедельник, был «амбициозным», но признал, что «есть место для большего». Он отметил, что санкции должны затронуть большее количество секторов белорусской экономики.

Ландсбергис сказал, что, хотя «не было серьезных возражений» против решений понедельника, «некоторые страны подняли вопросы по шкале». Дело в том, что серьезные санкции в отношении официального Минска могут иметь побочные эффекты для некоторых стран ЕС.

«Разочарованы и едины» — США, Великобритания, ЕС и Канада объяснили почему ввели санкции против властей Беларуси

Тем не менее Ландсбергис подчеркнул важность удара по экономике Беларуси и отверг опасения, что этот шаг еще больше приведет Лукашенко в объятия президента России Владимира Путина. «Он уже в руках Путина», — сказал Ландсбергис. Он добавил, что эти санкции также являются «санкциями против Москвы», поскольку Кремлю придется активизировать экономические усилия, чтобы Лукашенко остался у власти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».