Санкции Великобритании ударили по важному звену экспорта белорусских нефтепродуктов 1 22.06.2021, 14:39

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Под ограничения попала дочерняя структура Белорусской нефтяной компании.

Вчера Офис исполнения финансовых санкций Казначейства Ее Величества Королевы Великобритании обновил санкционный список в отношении Беларуси. Помимо физических лиц, туда были включены две компании: Белаэронавигация и дочерняя структура Белорусской нефтяной компании в самой Великобритании - BNK (UK), пишет Telegram-канал zaprauka.by.

Санкции касаются заморозки счетов и активов BNK (UK), а также иных экономических ресурсов компании, необходимости прекратить сделки с BNK (UK).

BNK (UK) - важное звено в системе экспорта белорусских нефтепродуктов. Она является формальным держателем всех экспортных контрактов, которые идут через БНК. Сама BNK (UK) является технической компанией БНК, то есть все операции ведутся с минского офиса БНК, но оформляются по документам через BNK (UK).

Эта схема была создана еще во времена, когда контроль над экспортными продажами имел Александр Демидов и его команда с «Нафтана» и осталась нетронутой до сих пор. Однако, заморозка счетов и активов BNK (UK) на территории Великобритании создает для БНК определенные проблемы: компании придется переводить все действующие и планируемые контракты уже на себя (чего они не хотят из-за особенностей белорусской бухгалтерии). БНК не находится под санкциями. Однако, открыть новую компанию в странах Европы или же в Великобритании она в текущей ситуации не сможет.

Остается разве что Гонконг, Сингапур, ОАЭ и иные подобные юрисдикции. Вопрос насколько на это будут реагировать банки, ведь кроме прямых санкций еще может возникнуть нежелание связываться с проблемными активами и компаниями.

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