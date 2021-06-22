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Санкции Великобритании ударили по важному звену экспорта белорусских нефтепродуктов

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  • 22.06.2021, 14:39
  • 7,556
Санкции Великобритании ударили по важному звену экспорта белорусских нефтепродуктов

Под ограничения попала дочерняя структура Белорусской нефтяной компании.

Вчера Офис исполнения финансовых санкций Казначейства Ее Величества Королевы Великобритании обновил санкционный список в отношении Беларуси. Помимо физических лиц, туда были включены две компании: Белаэронавигация и дочерняя структура Белорусской нефтяной компании в самой Великобритании - BNK (UK), пишет Telegram-канал zaprauka.by.

Санкции касаются заморозки счетов и активов BNK (UK), а также иных экономических ресурсов компании, необходимости прекратить сделки с BNK (UK).

BNK (UK) - важное звено в системе экспорта белорусских нефтепродуктов. Она является формальным держателем всех экспортных контрактов, которые идут через БНК. Сама BNK (UK) является технической компанией БНК, то есть все операции ведутся с минского офиса БНК, но оформляются по документам через BNK (UK).

Эта схема была создана еще во времена, когда контроль над экспортными продажами имел Александр Демидов и его команда с «Нафтана» и осталась нетронутой до сих пор. Однако, заморозка счетов и активов BNK (UK) на территории Великобритании создает для БНК определенные проблемы: компании придется переводить все действующие и планируемые контракты уже на себя (чего они не хотят из-за особенностей белорусской бухгалтерии). БНК не находится под санкциями. Однако, открыть новую компанию в странах Европы или же в Великобритании она в текущей ситуации не сможет.

Остается разве что Гонконг, Сингапур, ОАЭ и иные подобные юрисдикции. Вопрос насколько на это будут реагировать банки, ведь кроме прямых санкций еще может возникнуть нежелание связываться с проблемными активами и компаниями.

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