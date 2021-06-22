В Грузии отменили введенный из-за COVID-19 комендантский час и ношение масок на улице 22.06.2021, 14:46

В помещениях маски по-прежнему обязательны.

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии объявил, что с 1 июля в стране отменят запрет на выход на улицы людей в ночное время.

Как передает ТАСС слова премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, с 22 июня ношение масок на улице в стране больше не будет обязательным.

«С сегодняшнего дня больше не будет обязательным ношение масок в открытых пространствах. Их надо будет носить только в транспорте и в закрытых помещениях. С 1 июля будет упразднено ограничение на передвижение, так называемый комендантский час», — заявил он. В помещении ношение масок по-прежнему обязательно.

Запрет на передвижение по ночам в Тбилиси и других крупных городах Грузии начал действовать в ноябре прошлого года. Ограничения не касались международных автомобильных перевозок, работы врачей и курьеров.

По данным официального сайта правительства Грузии, 22 июня в стране выявили 914 новых случая заражения коронавирусом, умерли за сутки 24 человека. Всего за все время пандемии коронавирусом заразились 360 055 человек, умерли 5199 пациентов с COVID-19.

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