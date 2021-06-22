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В блоке Меркель считают, что отношения с РФ достигли критической точки

  • 22.06.2021, 14:57
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В блоке Меркель считают, что отношения с РФ достигли критической точки
Норберт Реттген

Норберт Реттген резко отреагировал на российскую политику.

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага, член президиума «Христианско-демократического союза» Норберт Реттген в 80-ю годовщину со дня нападения нацистской Германии на СССР констатировал, что отношения с Россией достигли кризисной точки, сообщает dw.com.

«Отношения с РФ опустились на очень низкий уровень», - заявил он.

«Германия должна всегда осознавать историческую вину за Вторую мировую войну, но сегодня мы все же должны быть реалистичными. Россия лишает своих западных соседей права на свободное самоопределение, и это - корень проблемы.

В России нет права приказывать Украине или другим отказываться от демократического устройства. Польша и страны Балтии также вернули себе свободу», - сказал христианско-демократический политик.

Реттген обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот «не заинтересован в партнерстве, компромиссах и балансе». «Вместо этого мы видим все больше подавления внутри страны и все больше агрессии в отношениях с другими странами», - сказал Реттген.

По его словам, отношения с Россией можно улучшить только руководствуясь реализмом. Саммит президента США Байдена и Путина был «правильным форматом», считает он.

«На этой встрече не было решено никаких конфликтов, но мы должны снова научиться урегулировать конфликты и как минимум вновь начать разговаривать друг с другом», - сказал он.

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