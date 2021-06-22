Стало известно, сколько белорусы собрали на восстановление будславского костела
- 22.06.2021, 15:00
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Солидарность в действии.
Спустя шесть недель после пожара в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район Минской области) на его восстановление собрано 779.501 рубль, свидетельствуют данные на приходском сайте.
11 мая в будславском костеле случился пожар, в результате которого у костела обвалилась крыша. Святыню и имущество удалось вынести. Конференция католических епископов Беларуси обратилась к верующим за помощью в восстановлении костела, пишет сайт naviny.by.
Мядельский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их исполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Для установления причины возгорания назначена комплексная пожарно-техническая экспертиза.