Британия поможет Украине восстановить военно-морские силы 3 22.06.2021, 15:03

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Страны будут совместно строить и проектировать боевые корабли.

Министерство обороны Украины сообщило, что в понедельник на борту британского ракетного эсминца HMS Defender был подписан меморандум о реализации совместных военно-морских проектов. Это уже второй британский военный корабль, пришвартовавшийся в Одесском порту за последние недели. Британскую сторону представлял Джереми Куин, заместитель государственного секретаря Министерства обороны Великобритании, отвечающий за оборонные закупки. С украинской стороны документ подписал глава Совета безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет польская газета Rzeczpospolita.

Великобритания и Украина будут совместно строить и проектировать военные суда, а Лондон поможет украинцам модернизировать верфи.

Украинский флот, которым многие годы пренебрегали, положили на лопатки после российской аннексии Крыма. Когда тогдашний командующий ВМС Украины адмирал Денис Березовский перешел на сторону России, штаб ВМС Украины перевели из оккупированного Севастополя в Одессу.

Кроме того, из подписанного меморандума следует, что британская сторона поможет Украине построить две новые военно-морские базы.

Таковы итоги осеннего визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. Тогда же в Лондоне было принято решение о предоставлении Украине кредита в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов на строительство военных кораблей.

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