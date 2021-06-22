Египетский фермер нашел на своем поле памятную плиту известного фараона 22.06.2021, 15:20

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Фото: Egyptian antiquities ministry

Судьба этого правителя была очень сложна и до сих пор окутана тайнами.

Обычно археологические открытия совершаются в ходе тщательно подготовленных экспедиций. Но иногда древние артефакты находятся прямо под ногами обычных людей — стоит лишь приглядеться, и можно найти что-то очень ценное. Недавно владелец одной из египетских ферм обнаружил на своей территории памятную плиту фараона, который правил Древним Египтом примерно между 589 и 567 годами до нашей эры. Судьба этого правителя была очень сложна и до сих пор окутана тайнами — он умер в результате конфликта со своим преемником, но подробности ученым неизвестны. В рамках данной статьи мы поговорим о том, что именно удалось найти египетскому фермеру и обсудим биографию упомянутого выше фараона. Скорее всего, вся эта информация окажется для вас новой, так что не будем тянуть и сразу перейдем ко всему самому интересному.

Артефакт Древнего Египта

По данным научного издания Live Science (перевод – hi-news.ru), археологическая находка была сделана на территории египетского города Исмаилия. Фермер, имя которого не раскрывается, как обычно возделывал землю на принадлежащем ему хозяйстве. В ходе работы ему посчастливилось раскопать плиту длиной 230 сантиметров, шириной 103 сантиметра и толщиной 45 сантиметров. Было предельно ясно, что это какой-то древний артефакт, поэтому мужчина сразу рассказал о находке Министерству по туризму и древностям. На место прибыли эксперты и после изучения объекта смогли объяснить, что же это такое.

Оказалось, что фермер нашел стелу — плиту из песчаника с высеченной на ней текстами и изображениями. Обычно стелы устанавливались в качестве погребального или памятного знака. Археологам удавалось найти такие плиты на территории Китая и Греции, но теперь есть все основания предполагать, что они изготовлялись даже в Древнем Египте. Люди начали изготавливать стелы примерно в бронзовом веке и эта традиция длилась на протяжении многих тысяч лет у очень большого количества народов.

Примерно в 570 году до нашей эры правитель решил напасть на греческое государство Кирена. Этот шаг оказался провальным, потому что после него в Египте началось восстание и фараона Априя решили заменить. Его преемником стал фараон Амасис, который согласился взять свергнутого Априя в соправители. Судя по всем описанным выше войнам, Априй был человеком с очень сложным характером. Поэтому не удивительно, что между ним и новым фараоном вскоре возник серьезный конфликт. В результате Априй был убит в 567 году до нашей эры во время преследования. По мнению историков, на момент смерти он скрывался в одном из египетских кораблей.

На поверхности найденной стели ученые обнаружили тексты и изображения. Остается надеяться на то, что им удастся расшифровать эти сообщения и находка поможет раскрыть больше тайн о смерти фараона Априя. Как правило, на поверхности стелей художники изображали эпизоды из повседневной жизни умерших людей или же сцены предсмертного расставания. Так что шансы на то, что историки смогут узнать еще больше интересных фактов о жизни египетского правителя, все-таки есть.

На самом деле, у других правителей Древнего Египта была не менее загадочная судьба. В 1881 году исследователям удалось найти мумию фараона Секененра Таа II, который сыграл очень большую роль в египетской истории. Долгое время ученым было известно только то, что он умер в 40-летнем возрасте от ударов по голове. Но недавно хорошо сохранившееся тело правителя было изучено при помощи современного оборудования и ученые раскрыли много интересных подробностей о причинах его смерти.

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