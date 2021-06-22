На здании самоуправления города Вильнюса появился бело-красно-белый флаг
- 22.06.2021, 15:51
Фотофакт.
В Вильнюсе на здании самоуправления вывесили бело-красно-белый флаг в знак солидарности с белорусами, которые продолжают борьбу против диктатуры в стране, сообщает телеграм-канал tut.by.
В самом здании выделили помещения, где смогут работать белорусские стартапы, СМИ и компании, которые вынуждены покинуть Беларусь из-за политической обстановки.
Помещения предоставят в пользование бесплатно на 3 месяца, позже этот срок могут продлить.