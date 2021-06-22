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На здании самоуправления города Вильнюса появился бело-красно-белый флаг

  • 22.06.2021, 15:51
На здании самоуправления города Вильнюса появился бело-красно-белый флаг

Фотофакт.

В Вильнюсе на здании самоуправления вывесили бело-красно-белый флаг в знак солидарности с белорусами, которые продолжают борьбу против диктатуры в стране, сообщает телеграм-канал tut.by.

В самом здании выделили помещения, где смогут работать белорусские стартапы, СМИ и компании, которые вынуждены покинуть Беларусь из-за политической обстановки.

Помещения предоставят в пользование бесплатно на 3 месяца, позже этот срок могут продлить.

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