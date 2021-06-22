Как Кочарян спас Пашиняна 1 22.06.2021, 16:36

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Никол Пашинян

Проигранная война и социальные проблемы не заставили Армению вернуться к прошлому.

На досрочных парламентских выборах в Армении, прошедших 20 июня, победу одержала партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна. По данным Центризбиркома, «Гражданский договор» набрал почти 54% голосов, значительно опередив ближайшего соперника – блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» (21,04%). Независимый журналист Ашот Газазян в статье на сайте The Insider объясняет, почему несмотря на проигрыш Азербайджану в Нагорно-Карабахском конфликте и социальное напряжение в стране Пашиняну удалось удержать власть.

До 20 июня мало кто верил в то, что Николу Пашиняну удастся удержаться во власти. Но результат его партии оказался вдвое больше, чем у «Армении» Роберта Кочаряна. Интересно, что в парламент проходит и блок «Честь имею», сформированный Республиканской партией экс-президента Сержа Саргсяна и партией «Отечество» бывшего главы СНБ Артура Ванецяна. Блок набрал только 5,23 процента голосов. И хотя проходной барьер для блоков составляет 7 процентов, согласно Избирательному кодексу Армении, в случае если в парламенте оказываются только две политические силы, туда попадает и та, которая набирает наибольшее количество голосов. Блок «Честь имею» оказался такой силой.

Эта победа кажется непонятной на фоне печальных для Армении результатов осенней войны в Нагорном Карабахе, когда под контроль Азербайджана перешли значительные территории не только так называемого пояса безопасности, но и собственно непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 9 ноября было подписано трехстороннее с президентами Азербайджана и России заявление, которое подавляющее большинство армян назвали капитулянтским и предательским. Страна потеряла свыше четырех тысяч своих солдат, более десяти тысяч ранеными, до сих пор в азербайджанском плену находятся больше ста армянских военнослужащих. Обострилась ситуация, собственно, на армяно-азербайджанской границе. В итоге в стране начались массовые акции протеста, закончившиеся тем, что премьеру пришлось объявить дату внеочередных выборов в парламент.

Тот факт, что Пашиняну удалось на этих выборах победить и фактически сохранить свою власть – феномен. Ведь отставки его требовали не только люди на улицах и площадях, но и президент республики, руководство Армянской церкви, практически весь генералитет во главе с начальником генштаба, академики, руководители вузов... Казалось, на досрочных выборах победит кто угодно, только не Пашинян. Но сыграла ставка Пашиняна.

Именно эти выборы показали, что люди, не желающие отдавать свои голоса за премьера, проигравшего войну, не оказались готовы голосовать за силу, выступившую в качестве наиболее реальной альтернативы нынешней власти. Ею был блок «Армения» Роберта Кочаряна, именно он возглавил тандем партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения». Даже весьма внятно проведенная предвыборная кампания блока, серьезные финансы, рассудительная речь самого лидера блока и поддержка многих влиятельных состоятельных людей не только в Армении, но и в России, не позволили сместить Пашиняна. Избиратели предпочли проголосовать за Пашиняна, но не за возвращение старых властей, все еще ассоциирующихся у них с тотальной коррупцией, кумовством, расправами с политическими оппонентами, несправедливыми выборами.

История президентства Кочаряна была непростой. Она фактически началась с теракта 27 октября 1999 года в Национальном собрании Армении, жертвами которого стали восемь депутатов и членов правительства, в том числе спикер парламента и премьер-министр, а закончилась 1 марта 2008 года массовыми протестами недовольных итогами президентских выборов людей и их силовым разгоном. Тогда погибло десять человек, ранения получили свыше двухсот. Кроме того, Кочаряну вменяется в вину исключение Нагорного Карабаха из переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.

Конечно, можно возразить, что ни одно из перечисленных «обвинений» в адрес Кочаряна не доказано юридически. Однако политические процессы тем и отличаются от юридических, что в первом случае «обвиняемый» обязан сам доказывать свою «невиновность», а «суд» – народ – утверждает вердикт путем голосования на выборах. Избиратели проголосовали. Они выбрали между «плохим» и «очень плохим», а отдав голоса за Пашиняна, показали, что готовы голосовать за что угодно, только не за возвращение «старых». Таким образом, их голосование можно спокойно квалифицировать, как протестное. Иначе они пошли бы «за сильной Арменией» Кочаряна, а не «диктатурой закона и права» Пашиняна.

Роберт Кочарян – экзистенциальный враг Никола Пашиняна. На деле, если бы последний не победил на выборах, а случилось бы наоборот, ему бы угрожал долгий судебный процесс, который мог бы завершиться вполне предсказуемым вердиктом. Пашинян спасся. А судебные процессы, скорее всего, продолжатся над самим Кочаряном и его состоятельными сторонниками. Насколько ему поможет факт пребывания в парламенте в качестве второй по числу мандатов политической силы, сказать трудно.

Пока блок Кочаряна итоги выборов не признает. Он обвинил власти в направленном и массированном использовании административного ресурса, использовании на выборах армии, преследовании сотрудников его предвыборных штабов и сторонников. Скорее всего, он соберет пакет всех нарушений, о которых пока говорит на пресс-конференциях, и обратится в Конституционный суд.

Подобное развитие событий говорят о том, что в Армении еще не скоро наступит всеобщее политическое благоденствие. В стране действительно слишком много проблем. И они не будут решаться, пока внутриполитическая ситуация не станет менее напряженной. Удастся ли справиться со всем этим Пашиняну со своим новым правительством и доказать, что именно он был достоин голосов избирателей, покажут его конкретные дела. На митинге своих сторонников после выборов он заявил о готовности к консультациям со всеми «здоровыми» силами и предложил бывшим самим передать в казну государства «незаконно нажитое имущество»...

Пока в стане властей – эйфория от победы. И уже понятно, как пройдут ближайшие рабочие будни. Парламент назовет своего кандидата на пост премьер-министра Армении, это будет Никол Пашинян. Затем парламент большинством голосов изберет его на высший пост в стране. А президент Армении тут же поставит свою подпись под этим решением. Премьер сформирует правительство и в течение двух месяцев представит его программу, и она будет принята парламентом. Оппозиция в парламенте, да, знающая о власти все, но не имеющая достаточного количества мандатов, пока будет вынужденно понаблюдать за происходящим. Но расслабляться Пашиняну не стоит: пусть и непобедное возвращение Кочаряна в политику – для него нехороший знак.

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