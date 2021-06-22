закрыть
22 июня 2021, вторник, 19:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенную Наталью Херше полтора месяца держат в штрафном изоляторе

10
  • 22.06.2021, 16:45
  • 5,836
Политзаключенную Наталью Херше полтора месяца держат в штрафном изоляторе
Наталья Херше

Возможно, она отказалась шить форму для силовиков.

Политзаключенная Наталья Херше отбывает наказание в гомельской колонии №4. Уже полтора месяца ее держат в штрафном изоляторе, пишет nn.by.

В ШИЗО Наталью Херше помещали с 6 по 23 мая, а также с 24 мая по 3 июня. После этого четыре дня женщина провела в медсанчасти, а с 8 июня ее снова отправили в штрафной изолятор. Она временно лишена права отправлять письма и звонить.

Единственное, что брат Геннадий получил за это время, — телеграмма. Наталья писала, что ей предоставили короткий больничный, жаловалась на боль пальцев рук и ног, температуру 37,3.

Точной причины, почему сестру держат в ШИЗО, Геннадий не знает. В официальном ответе сказано, что «осужденная допускает нарушения установленного порядка отбывания наказания, за которые привлекается к дисциплинарной ответственности».

Брат полагает, что Наталью могли перевести с пошива гражданской одежды на производство формы для силовиков, но она говорила, что откажется это делать.

«Это для нее принципиально. Она ждала усиления давления и в последнем нашем разговоре это акцентировало», — говорит он.

Раньше Херше рассказывала, что ее часто нагружают заданиями.

«До отбоя оставалось 30 минут, я должна была провести уборку санузла — 8 умывальников, 7 унитазов плюс биде, помыть пол и стены, вынести мусор. Через пять минут пришли с проверкой и сказали, что еще через пять минут я должна закончить. А плохо выполненное дежурство влечет за собой наказание», — цитировал ее письмо Геннадий. — Наташа писала, что один из сотрудников им так и говорил: если на осужденного нет ни одного рапорта, это говорит о плохой работе режимного сотрудника. В дополнение к общим проверкам у нее еще две дополнительные — в 10 и 20 часов.

Она пишет: «Просто невозможно жить в помещении, где много людей, и ни разу не нарушить правила внутреннего распорядка. Правила внутреннего распорядка — способ всегда иметь возможность наказать, если это будет необходимо».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин