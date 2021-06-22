Политзаключенную Наталью Херше полтора месяца держат в штрафном изоляторе 10 22.06.2021, 16:45

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Наталья Херше

Возможно, она отказалась шить форму для силовиков.

Политзаключенная Наталья Херше отбывает наказание в гомельской колонии №4. Уже полтора месяца ее держат в штрафном изоляторе, пишет nn.by.

В ШИЗО Наталью Херше помещали с 6 по 23 мая, а также с 24 мая по 3 июня. После этого четыре дня женщина провела в медсанчасти, а с 8 июня ее снова отправили в штрафной изолятор. Она временно лишена права отправлять письма и звонить.

Единственное, что брат Геннадий получил за это время, — телеграмма. Наталья писала, что ей предоставили короткий больничный, жаловалась на боль пальцев рук и ног, температуру 37,3.

Точной причины, почему сестру держат в ШИЗО, Геннадий не знает. В официальном ответе сказано, что «осужденная допускает нарушения установленного порядка отбывания наказания, за которые привлекается к дисциплинарной ответственности».

Брат полагает, что Наталью могли перевести с пошива гражданской одежды на производство формы для силовиков, но она говорила, что откажется это делать.

«Это для нее принципиально. Она ждала усиления давления и в последнем нашем разговоре это акцентировало», — говорит он.

Раньше Херше рассказывала, что ее часто нагружают заданиями.

«До отбоя оставалось 30 минут, я должна была провести уборку санузла — 8 умывальников, 7 унитазов плюс биде, помыть пол и стены, вынести мусор. Через пять минут пришли с проверкой и сказали, что еще через пять минут я должна закончить. А плохо выполненное дежурство влечет за собой наказание», — цитировал ее письмо Геннадий. — Наташа писала, что один из сотрудников им так и говорил: если на осужденного нет ни одного рапорта, это говорит о плохой работе режимного сотрудника. В дополнение к общим проверкам у нее еще две дополнительные — в 10 и 20 часов.

Она пишет: «Просто невозможно жить в помещении, где много людей, и ни разу не нарушить правила внутреннего распорядка. Правила внутреннего распорядка — способ всегда иметь возможность наказать, если это будет необходимо».

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