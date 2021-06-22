Меркель привилась вакциной Moderna после первой дозы Astrazeneca 22.06.2021, 16:50

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Ангела Меркель

Канцлер Германии заявила, что вакцинация — ключ к преодолению пандемии.

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.

Меркель получила вторую прививку несколько дней назад, заявил во вторник официальный представитель правительства по запросу DPA в Берлине.

После того как 16 апреля Меркель получила вакцину от Astrazeneca в качестве первой вакцинации, теперь ей сделали прививку препаратом от Moderna.

"Я хотела бы поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всем, кто был вакцинирован. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", - прокомментировала Меркель.

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