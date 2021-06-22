Лукашенко становится источником всех проблем 4 Валерий Карбалевич

22.06.2021, 16:52

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Валерий Карбалевич

Даже для своих сторонников.

ЕС ввел новые экономические санкции против Беларуси. Если раньше действия Запада по наказанию официального Минска носили больше символический характер, касались, в основном, визовых и финансовых ограничений в отношении отдельных чиновников, то теперь акцент сделан на экономику. 21 июня министры иностранных дел ЕС приняли решение заморозить активы и ввести визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 предприятий. Анонсировано, что саммит Евросоюза 24—25 июня примет секторальные санкции. Подобные меры также планируют принять США, Канада, Великобритания.

Таким образом, если прежде эти санкции носили точечный характер, применялись относительно отдельных предприятий или бизнесов, то теперь они носят секторальный характер, т. е. бьют по целым экономическим секторам (нефтепереработка, производство калия, банковская сфера). Такого раньше, в ходе предыдущих кризисов между официальным Минском и Западом, не было. В этом смысле теперешние санкции беспрецедентные.

Здесь знаменательно вот что. Белорусские официальные лица, государственные СМИ много раз обвиняли оппозицию за призывы к Западу ввести санкции. Дескать, как можно требовать наказать собственную страну? Но эти призывы мало влияли на решения ЕС и США, поскольку те руководствовались собственными интересами.

«Помогли» белорусские власти. Решение Лукашенко посадить самолет с Романом Протасевичем сорвало стоп-кран. Теперь белорусский вопрос из чисто гуманитарного (нарушение властями прав человека) превратился в проблему международной безопасности, в частности, безопасности авиаполётов. Ведущие мировые державы пришли к выводу, что если теперь не наказать «нарушителя конвенции», то подобные инциденты могут происходить и впредь. Таким образом, жесткие санкции накликал сам Лукашенко. То, чего безуспешно пыталась добиться оппозиция, весьма успешно реализовал официальный Минск. Конечно, четвертый пакет санкций готовился и до истории с самолетом, но их беспрецедентный масштаб спровоцировал Лукашенко.

Власти хорохорятся, уверяют, что ничего страшного, Беларусь выдержит. Премьер-министр Роман Головченко констатировал: потери страны от санкций составят не больше 2,9%. Что, кстати, довольно много.

Что собираются предпринять власти в ответ на санкции? Прежде всего, ввести контрсанкции против ЕС и США. Головченко заявил, что белорусская сторона имеет «полное право компенсировать этот ущерб», в том числе через введение ограничений в адрес работающих в Беларуси иностранных компаний, принадлежащих странам, которые проводят «особенно недружественную политику». Он отметил, что в Беларуси работает около 300 литовских компаний, 200 — украинских, 160 — латвийских, 150 — немецких, 140 — польских. Надо понимать, что власти угрожают их национализировать? Или что? Но это, говоря российским политическим сленгом, означает «бомбить Воронеж», т. е. в дополнение к западным санкциям, ввести свои санкции против собственной экономики.

Ну и, конечно, традиционная реакция белорусских властей на новые санкции — это очередной раунд погромов гражданского общества. Как и обещал не так давно Владимир Макей.

Еще власти намереваются переориентироваться на новые рынки. Однако все рынки давно поделены, и свободных ниш нигде нет. Их надо завоевывать.

А еще власти надеются на помощь России. Тем более, что российские официальные лица такую помощь обещали. Как сказал Головченко, новые технологии будем брать у России и Китая.

Да, Россия может помочь создать разные серые схемы, призванные обойти западные санкции. Здесь многое будет зависеть от того, как строго ЕС и США будут следить за реализацией санкций. Вряд ли российский рынок сможет компенсировать потери белорусских производителей нефтепродуктов и калия. Москва может, конечно, помочь деньгами, новыми кредитами, если захочет. Но она же будет выставлять какие-то условия.

Если в целом говорить о влиянии этих санкций на Беларусь, то здесь важен кумулятивный социально-политический, психологический эффект. Любые санкции — это игра в долгую. Раньше подобные меры не работали, но теперь ситуация поменялась.

Во-первых, теперешние санкции гораздо более жесткие, чем все прежние. К тому же ныне экономика держится на живой нитке.

Во-вторых, санкции появились в иной политической атмосфере. Успешно противостоять внешним угрозам может объединенное, консолидированное общество, в котором легитимность власти не ставиться под сомнение. Белорусское же общество фундаментально расколото, сильно травмировано, более политизировано, чем прежде. Политический кризис не преодолён, доверие к власти невысокое, недовольство населения никуда не делось, оно висит, как дамоклов меч. Власть потеряла монополию на СМИ и ей трудно будет переложить вину за санкции на Запад и оппозицию. Про историю с самолетом все хорошо знают.

Санкции появились на фоне всем заметной изоляции, изгойства Беларуси, которое невозможно скрыть. Взять хотя бы то, какие сложности приходится переживать белорусам, желающим отдохнуть на теплом море.

На этом фоне нынешние санкции могут оказаться толчком, запустить сложно контролируемые процессы, которые будут способствовать эрозии белорусской социальной модели. В политизированной атмосфере любая новая проблема будет вызывать дополнительный негатив по отношению к власти. По мере углубления социально-экономических проблем станет еще более полно высвечиваться тот факт, что именно Лукашенко становится источником всех проблем, токсичной фигурой. Причем в глазах людей политически не ангажированных и даже его сторонников. Как и когда это выстрелит, никто сегодня сказать не может.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

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