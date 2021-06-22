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Ученые назвали рыбу, которая живет до 100 лет

  • 22.06.2021, 17:07
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Ученые назвали рыбу, которая живет до 100 лет
Фото: Getty Images

Это в пять раз дольше, чем считалось ранее.

Французские специалисты из Научно-исследовательского института эксплуатации моря выяснили, что латимерии живут около ста лет. Это в пять раз дольше, чем считалось ранее, сообщает «Вокруг Света».

Ученые изучили одну из самых больших коллекций чешуи латимерий, которая хранится в Национальном музее естественной истории в Париже. С помощью новых методов микроскопии эксперты установили, что латимерии — самые медленно растущие и долгоживущие рыбы своих размеров. Самая пожилая представительница этого вида, судя по чешуе, плавала больше 85 лет.

По словам ученых, чешуя увеличивается вместе с остальным телом рыбы. Это дает возможность определить скорость ее роста и возраст, отталкиваясь от числа своеобразных «годичных колец» в каждой чешуйке. Ихтиологи говорят, что самки латимерий вынашивают икру на протяжении 5 лет, а половая зрелость у рыб наступает в 40-69 лет. Медленный цикл размножения делает латимерий весьма уязвимыми как для резких перемен климата, так и для других угроз.

Благодаря своим плавникам, похожим на зачатки конечностей, эти рыбы напоминают представителей первых позвоночных, которые «готовились» к тому, чтобы покинуть сушу миллионы лет назад.

Латимерии долгое время считались вымершими. Однако в 1938 году, к невероятному удивлению научного сообщества, одну из представительниц этого вида выловили в водах Индийского океана. Получается, что небольшие популяции латимерий все-таки дожили до наших дней, однако, изучив «их особенности» ученые делают пессимистичные прогнозы на их счет, полагая, что сейчас над латимериями нависла угроза полного уничтожения.

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