закрыть
22 июня 2021, вторник, 19:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Еврокомиссия открыла расследование против Google

1
  • 22.06.2021, 17:15
  • 1,000
Еврокомиссия открыла расследование против Google

Компанию подозревают в монополии.

Европейская комиссия открыла официальное антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Google из-за подозрений в нарушении правил конкуренции ЕС в сфере онлайн-рекламы.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

«Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не нарушил ли Google правила конкуренции в ЕС, отдавая предпочтение собственным услугам технологий отображения рекламы в интернете в так называемой цепочке поставок ad tech, в ущерб конкурирующим поставщикам услуг рекламных технологий, рекламодателей и интернет-издателей», - говорится в заявлении.

Формальное расследование, в частности, изучит, не искажает ли Google конкуренцию, ограничивая доступ третьих сторон к данным пользователей для рекламных целей на сайтах и в приложениях, сохраняя такие данные для собственного использования.

В 2019 году расходы на медийную рекламу в ЕС оценивались примерно в 20 млрд евро. Google предоставляет ряд услуг с рекламных технологий, является посредником между рекламодателями и издателями с целью показа объявлений на сайтах или мобильных приложениях.

Расследование Комиссии будет сосредоточено на медийной рекламе, где Google предлагает ряд услуг как рекламодателям, так и издателям.

Напомним, в начале июня французское управление по конкуренции оштрафовало компанию Google на 220 млн евро за продвижение своих услуг в секторе онлайн-рекламы в ущерб конкурентам.

В мае антимонопольный регулятор Италии объявил о решении наложить на Google штраф в размере более 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин