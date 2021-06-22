Еврокомиссия открыла расследование против Google 1 22.06.2021, 17:15

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Компанию подозревают в монополии.

Европейская комиссия открыла официальное антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Google из-за подозрений в нарушении правил конкуренции ЕС в сфере онлайн-рекламы.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

«Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не нарушил ли Google правила конкуренции в ЕС, отдавая предпочтение собственным услугам технологий отображения рекламы в интернете в так называемой цепочке поставок ad tech, в ущерб конкурирующим поставщикам услуг рекламных технологий, рекламодателей и интернет-издателей», - говорится в заявлении.

Формальное расследование, в частности, изучит, не искажает ли Google конкуренцию, ограничивая доступ третьих сторон к данным пользователей для рекламных целей на сайтах и в приложениях, сохраняя такие данные для собственного использования.

В 2019 году расходы на медийную рекламу в ЕС оценивались примерно в 20 млрд евро. Google предоставляет ряд услуг с рекламных технологий, является посредником между рекламодателями и издателями с целью показа объявлений на сайтах или мобильных приложениях.

Расследование Комиссии будет сосредоточено на медийной рекламе, где Google предлагает ряд услуг как рекламодателям, так и издателям.

Напомним, в начале июня французское управление по конкуренции оштрафовало компанию Google на 220 млн евро за продвижение своих услуг в секторе онлайн-рекламы в ущерб конкурентам.

В мае антимонопольный регулятор Италии объявил о решении наложить на Google штраф в размере более 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением.

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