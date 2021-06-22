Как изменились цены в Беларуси за пять лет 22.06.2021, 17:54

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иллюстрационное Фото

Некоторые марки шоколада подорожали на 100%.

Летом 2016 года, накануне деноминации, «Еврорадио» задокументировало цены в нескольких минских магазинах.

В июне 2021 года редакция вернулись в эти торговые заведения, чтобы узнать, как изменились ценники. Оказалось, медленнее всего дорожают сигареты и алкоголь.

Сметана подорожала на 58,5%. Поскольку продукция за 5 лет всё же поменялась, отметим, что сметана марки «Простоквашино» в 2016 году была 14% жирности. Теперь такой на полках мы не нашли, поэтому взяли такую же, но 15% жирности.

Филе сельди подорожало на 22,2%.

Некоторые марки шоколада подорожали на 100%.

Alpen Gold с фундуком подорожал на 55,7%. Отметим: если сравнивать стоимость плитки, то она увеличилась на 46,9%. Но за пять лет шоколада в пачке стало на 5 граммов меньше. Поэтому мы считали цену за килограмм шоколада.

Кроме магазина «Корона», в 2016 году мы посетили легендарный универсам «Центральный» на проспекте Независимости. В этом году на месте «Центрального» появился «Евроопт». Сравнили, какие цены на том же месте, хоть и в другой торговой сети.

Молоко марки «Брест-Литовск» подорожало на 42,3%.

А молоко «Савушкин продукт» поднялось в цене на 51,4%.

Кефир “Минская марка” 2,5% подорожал на 18,5%.

Кефир «Минская марка» 2,5% подорожал на «Кока-кола» подорожала на 62,9%.

В редакции также сохранился ценник на сигареты. За пять лет эта марка подорожала только на 4%.

Алкогольная настойка медовая с перцем подорожала только на 2,3%.

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