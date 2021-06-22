Астрономы обнаружили в Солнечной системе загадочный объект со странной орбитой 22.06.2021, 18:05

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Объект подойдет на минимальное расстояние к Земле в 2031 году.

Астрономы Педро Бернардинелли и Гэри Бернстайн обнаружили в Солнечной системе необычный объект с вытянутой орбитой. Как сообщает Phys.org, небесное тело то приближается к Солнцу, то отдаляется в Облако Оорта.

Размеры объекта, получившего название 2014 UN271, варьируются от 100 до 370 километров. Если окажется, что его диаметр все-таки составляет 370 метров, то он станет самым крупным объектом Облака Оорта. 2014 UN271 является или очень большой кометой или даже карликовой планетой.

Но внимание астрономов привлекли не размеры объекта, а его орбита. Оборот вокруг Солнца небесное тело совершает за 612190 земных лет. На данный момент оно движется вглубь Солнечной системы, поэтому в течение ближайших 10 лет ученые смогут его изучить. На минимальное расстояние к Земле объект подойдет в 2031 году.

Исследователи предполагают, что во время сближения с Солнцем у 2014 UN271 может появиться хвост, как у комет. Вместе с тем, ученые пока не знают, насколько ярким объект будет на небе Земли. Предполагается, что его яркость находится где-то между яркостью Плутона и его спутника Харона.

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