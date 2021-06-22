Лукашенковские каратели выкрутили глазок в квартиру, где живет семья, и пустили газ 7 22.06.2021, 18:34

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иллюстрационное Фото

Происшествие случилось в Серебрянке.

В Минске в Серебрянке задерживали всю семью Скарга. Как сообщает телеграм-канал @viasnanazirae, происшествие случилось в субботу. Предварительная причина заинтересованности милиции — наклейка "Погоня" на окне в комнате дочери хозяина квартиры Яны.

По словам соседей, в момент прихода милиционеров дома был один отец — Олег Скарга. Силовики открыли дверь в квартиру с использованием спецсредств: "Выкрутили глазок в квартиру и запустили газ — так заставили открыть дверь".

Жена задержанного Олега Скарги Светлана Скарга поехала в РУВД Ленинского района, чтобы узнать, что с ее мужем. Когда она туда приехала, ее тоже задержали. Милиционеры позвонили дочери Яне (она в тот день сдавала экзамен) с телефона Светланы и сказали, что мать не выпустят, пока она не приедет. Девушка приехала и была задержана. В это время ее мать увезли на обыск в квартиру.

Утром 20 июня она позвонила знакомой и попросила о встрече, чтобы забрать телефон. На встречу пошел молодой человек — Андрей Ярошкин. Парня задержали милиционеры, которые были на договорном месте встречи.

21 июня прошли суды. Ярошкин осужден на 15 суток. Дело Олега Скарги отправили на "доработку". 22 июня он получил 25 суток ареста. По предварительной информации, других членов семьи Скарга выпустили на свободу.

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