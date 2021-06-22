Биткоин упал ниже $30 тысяч 1 22.06.2021, 18:43

фото: Bitcoin/twitter

Что будет дальше?

Во вторник, 22 июня курс биткоина на криптобирже Binance обновил минимум с начала года на отметке в $28,8 тыс. По состоянию на 17:35 по Минску первая криптовалюта торгуется на уровне в $29,7 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 10%. За последние два месяца котировки криптовалюты упали более чем на 50%. В середине апреля актив установил исторический максимум стоимости — $64,8 тыс., передает РБК.

Популярный аналитик TradingView Дмитрий Лавров (DLavrov) объяснил, что $30 тыс. является уровнем поддержки для биткоина. Это означает, что следующие цели по цене актива могут составить $27-28 тыс. Главной целью для трейдеров, которые играют на понижение, эксперт назвал уровень в $20 тыс.

Лавров предупредил, что если цена криптовалюты в ближайшее время сможет вновь превысить отметку в $30 тыс., это даст сигнал о возможной начале новой волны роста котировок.

Отметка в $30 тыс. — психологическая, то, что курс биткоина пробил этот уровень, может спровоцировать паническую распродажу частными инвесторами, предупредил старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев. По его словам, появился риск в ближайшие часы увидеть резкое падение котировок и до отметки в $25 тыс. Зуборев напомнил, что по цене приблизительно в $30 тыс. биткоин приобретала Tesla.

В отчетности за первый квартал 2021 года производитель электрокаров сообщил, что в конце марта продал биткоины на $272 млн, зафиксировав прибыль в $101 млн. В компании рассказали, что верят в ценность криптовалюты в долгосрочной перспективе и намерены сохранить свои биткоины. Tesla владеет 42,9 тыс. BTC, информация об их покупке была раскрыта в начале февраля.

О возможном падении курса биткоина до отметки в $25 тыс. предупредил и CEO криптобиржи EXMO Сергей Жданов. По его словам, это может произойти в случае, если с текущих уровней не произойдет отскока цены выше $32 тыс. Движение еще ниже Жданов назвал маловероятным, поскольку на отметке в $25 тыс. должны располагаться крупные заявки на покупку.

Производитель программного обеспечения MicroStrategy, которая в середине июня приобрела биткоинов еще почти на $500 млн по курсу около $37 тыс., добавляет оптимизма, отметил Зуборев. По его словам, такая амбициозная сделка говорит о том, что компания расценивает текущую цену как достаточно низкую и рассчитывает на получение прибыли.

MicroStrategy — крупнейший держатель биткоина среди публичных компаний. Ее CEO Майкл Сэйлор сообщил, что в общей сложности она владеет 105 тыс. BTC. Средняя цена покупки криптовалюты составляет $26 тыс., а ее общая стоимость на текущий момент превышает $3 млрд.

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