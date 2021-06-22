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В Швейцарии разрешили COVID-вакцинацию детей от 12 до 15 лет

  • 22.06.2021, 18:54
В Швейцарии разрешили COVID-вакцинацию детей от 12 до 15 лет

Прививать в Швейцарии дети от 12 до 15 лет будут препаратом Pfizer/BioNTech.

В Швейцарии разрешили вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба Федерального управления общественного здравоохранения (OFSP) Швейцарии.

В ведомстве отметили, что опыт пандемии COVID-19 показал, что дети и молодежь имеют низкий риск развития тяжелой формы заболевания. В их возрасте у большинства инфекций есть легкие симптомы, если таковые имеются. Однако молодым людям также должна быть предоставлена возможность защитить себя с помощью вакцины.

"Полученные данные позволили OFSP и Федеральной комиссии по вакцинации (CFV) завершить стратегию вакцинации и разработать рекомендации по вакцинации с помощью мРНК-вакцин", – говорится в сообщении.

Обе организации рекомендуют вакцинацию молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет, которые хотят пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от инфекции.

В OFSP также подчеркнули, что перед вакцинацией детям следует в присутствии родителей или опекунов взвесить риски и пользу от вакцины, чтобы решить нужна ли им прививка.

Прививаться дети от 12 до 15 лет будут препаратом Pfizer/BioNTech. Вакцинация для них бесплатная.

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