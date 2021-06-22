В Копыле появился мурал с Алесем Адамовичем 22.06.2021, 19:00

Фото: Татьяна Корзун, жительница д. Конюхи Копыльского района

Портрет белорусского писателя размещен на одном из многоэтажных домов районного центра.

Фотографию мурала «Белсату» прислала Татьяна Корзун, учительница белорусского языка и литературы на пенсии, жительница деревни Конюхи в Копыльском районе, где и родился в 1927 году Алесь Адамович.

Мурал с Алесем Адамовичем, Копыль. Фото: Татьяна Корзун, жительница д. Конюхи Копыльского района

Татьяна рассказала, что проект приурочен ко Дню письменности, который в 2021 году будет праздноваться в Копыле. Запланировано, что муралов, посвященных культурным деятелям, в городе будет три. Первые два – поэту-песеннику Адаму Русаку и писателю Алесю Адамовичу – уже появились. К осени нарисуют еще мурал с Кузьмой Чорным.

Также в Копыле появится памятник писателю Тишке Гартному, а в местном сквере обустроят «Аллею писателей». Там установят 17 интерактивных скамеек с информацией о писателях-уроженцах Копыльщины.

Татьяна Корзун также напомнила, что в августе прошлого года местные жители сделали в Конюхах «остановку Адамовича». Это уже вторая остановка в Беларуси, посвященная писателю. Первая появилась в 2018 году в деревне Глуша Бобруйского района, где Алесь Адамович провел детство и юность. Эта остановка и стала образцом для конюховцев. Свой арт-объект они делали собственными силами и средствами. Рисовал портрет Адамовича, а также украшал остановку местный художник Виктор Буров, который живет в Грозовском психоневрологическом доме-интернате.

Алесь Адамович – известный белорусский писатель. Он родился 3 сентября 1927 года (это паспортная дата, а настоящая – 3 августа 1926 года) в деревне Конюхи. Когда Алесю был один год, его родители переехали в Глушу под Бобруйском, которую потом писатель называл своей настоящей малой родиной. О Конюхах в своей книге «Vixi» Адамович писал, что это для него самое загадочное место из его биографии. Эту цитату конюховцы разместили на остановке.

Алесь Адамович был также активным общественным деятелем, поддерживал создание Белорусского Народного фронта. Боролся с последствиями Чернобыльской катастрофы. Он автор таких произведений, как «Хатынская повесть», «Немко», «Я из огненной деревни», «Каратели», «Блокадная книга», «Апокалипсис по графику», сценарист фильма «Иди и смотри».

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