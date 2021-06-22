В Мьянме народная милиция вступила в бой с хунтой 1 22.06.2021, 19:06

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фото: AP

Протестующие против хунты сформировали народную милицию, которая ответила наступлением на атаку военных.

В городе Мандалай - втором по величине в Мьянме - протестующие сформировали народную милицию, которая начала борьбу с военной хунтой, захватившей власть в стране. Об этом сообщает Reuters во вторник, 22 июня.

Группа, называющая себя новой Народной силой обороны Мандалая, ответила наступлением после того, как армия совершила налет на одну из ее баз.

"Бой начался. Боев будет все больше", - заявил сотрудник народной милиции, идентифицированный как капитан Тун Тауке Найнг.

Ранее в ООН заявили, что ситуация в Мьянме может перерасти в гражданскую войну. В Мьянме фиксируют обострение противостояния между военными, оппозицией и этническими группами.

Также сообщалось, что в Мьянме хунта будет судить арестованного президента. Военные обвиняют Су Чжи в фальсификации выборов и хищении. Правозащитники назвали обвинения фиктивными и политически мотивированными.

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