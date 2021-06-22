Таракан освободил от должностей больше 30 судей 1 22.06.2021, 19:15

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В списке есть и несколько судей Верховного суда.

В Беларуси освободили от должностей больше 30 судей разных уровней. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Причины указаны разные, в том числе выход в отставку, истечение срока полномочий, по собственному желанию. В списке есть и несколько судей Верховного суда.

Этим же указом назначили или повысили в должности (к примеру, на позицию заместителя председателя суда) более 50 судей.

Еще одним указом присвоили квалификационные классы более 80 судьям. Среди них есть те, кто был задействован в административных делах по акциям протестов. В этом указе также фигурирует, к примеру, судья Верховного суда, который задействован в судебном процессе по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико.

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