В Литве нашли контрабандные сигареты в поезде с удобрениями из Беларуси 21 22.06.2021, 19:38

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Фотофакт.

В Литве нашли контрабандные сигареты в поезде с калийными удобрениями из Беларуси, следовавшем в Клайпеду. Как пишут литовские пограничники, они ожидали, что там может быть контрабанда. В воскресенье проверку устроили не на границе, а в Шяуляйском районе. В одном из грузовых вагонов с удобрениями нашли 18 черных пакетов из 25,5 тысячи пачек сигарет "NZ Gold" и "Minsk Capital MS".

А в пятницу в том же Шяуляйском районе возле железной дороги нашли разбросанные пакеты с 22 тысячами сигарет. Предполагается, что их выбросили из поезда, чтобы сигареты забрали сообщники. Проводится расследование.

Контрабанда / pasienis.lt

Контрабанда возле железной дороги / pasienis.lt

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