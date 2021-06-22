В Литве нашли контрабандные сигареты в поезде с удобрениями из Беларуси

В Литве нашли контрабандные сигареты в поезде с удобрениями из Беларуси21
- 22.06.2021, 19:38
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Фотофакт.
В Литве нашли контрабандные сигареты в поезде с калийными удобрениями из Беларуси, следовавшем в Клайпеду. Как пишут литовские пограничники, они ожидали, что там может быть контрабанда. В воскресенье проверку устроили не на границе, а в Шяуляйском районе. В одном из грузовых вагонов с удобрениями нашли 18 черных пакетов из 25,5 тысячи пачек сигарет "NZ Gold" и "Minsk Capital MS".
А в пятницу в том же Шяуляйском районе возле железной дороги нашли разбросанные пакеты с 22 тысячами сигарет. Предполагается, что их выбросили из поезда, чтобы сигареты забрали сообщники. Проводится расследование.