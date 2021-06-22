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Самолет Boeing 737-10 совершил первый полет

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  • 22.06.2021, 19:53
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Самолет Boeing 737-10 совершил первый полет
Фото: Boeing

Самолет может перевозить до 230 пассажиров и включает в себя экологические улучшения.

В США авиапроизводитель Boeing впервые испытал самый большой самолет серии 737 MAX - Boeing 737-10. Об этом сообщает пресс-служба Boeing.

"Самолет Boeing 737-10, самый большой самолет семейства 737 MAX, совершил первый успешный полет. Самолет вылетел из Рентон-Филд в Рентоне, штат Вашингтон, в 10:07 и приземлился в 12:38 на Боинг-Филд в Сиэтле", - говорится в сообщении.

Сообщается, что этот полет стал началом комплексной программы испытаний 737-10. Boeing будет тесно сотрудничать с регулирующими органами, чтобы сертифицировать самолет до его запланированного ввода в эксплуатацию в 2023 году.

"Boeing 737-10 - важная часть планов наших клиентов, поскольку он дает им большую вместимость, большую топливную экономичность и лучшую экономичность, чем у любого узкофюзеляжного самолета", - сказал президент и генеральный директор Boeing Стэн Дил.

Boeing 737-10 может перевозить до 230 пассажиров. Он также включает в себя экологические улучшения, сокращающие выбросы углерода на 14 процентов и снижая уровень шума на 50 процентов по сравнению с самолетами серии 737.

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