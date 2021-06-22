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На 23 июня синоптики объявили в Беларуси красный уровень опасности

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  • 22.06.2021, 20:01
  • 7,242
На 23 июня синоптики объявили в Беларуси красный уровень опасности
Фото: charter97.org

Прогнозируются сильные дожди, возможен град.

Самый высокий — красный — уровень опасности объявили синоптики на среду, 23 июня, в Беларуси.

Как сообщает Белгидрометцентр, ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах по западу, днем — на большей части Брестской и Гродненской областей, а на остальной территории страны местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. При грозах прогнозируются сильные дожди, возможен град. Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.

Ночью будет 18-23 выше нуля. Днем ожидается от 29 до 34 тепла на большей части Гомельской и Могилевской областей, а на остальной территории местами воздух прогреется до +35...+36.

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