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В Новополоцке, где закрыли мост, построили понтонную переправу через Двину

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  • 22.06.2021, 20:35
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В Новополоцке, где закрыли мост, построили понтонную переправу через Двину
фото: gorod214.by

Фотофакт.

В Новополоцке, где недавно закрыли единственный мост, построили понтонную переправу через Двину. Как сообщает gorod214.by, ее длина составляет 130 метров. Спасатели работали в районе городского пляжа в 30-градусную жару. Мост собрали из 20 понтонов, каждый из которых весит 7 тонн.

Предполагается, что переправа будет предназначена для пешеходов и автомобилей экстренных служб.

Мост через Двину по улице Калинина в Новополоцке закрыли для движения всех видов транспорта 18 июня. В ходе обследования "был выявлен ряд дефектов". "Состояние пролетных построек квалифицируется как предаварийное, и дальнейшее развитие дефектов может привести к обрушению..." — сделали вывод специалисты.

На период закрытия моста транспорта приходится использовать объездной маршрут, поскольку другого моста в городе нет.

фото: gorod214.by
фото: gorod214.by
фото: gorod214.by
фото: gorod214.by

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