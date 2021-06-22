Как изменилось отношение белорусских болельщиков к российским сборным 22.06.2021, 22:20

России за поддержку Лукашенко приходится расплачиваться потерей симпатий многих простых белорусов.

Спортом интересуются люди самых разных политических убеждений. Поэтому реакция на провал российской сборной на чемпионате Европы по футболу весьма показательна, пишет «Солидарность».

Еще два года на форумах белорусских спортивных онлайн-медиа, хватало пользователей, болевших за российские команды. Сейчас остались единицы.

Московские СМИ публикуют подборки комментариев типа «На Украине высмеяли сборную России». Им не мешало бы заглянуть в Беларусь. Среди местных интернет пользователей царит практически тотальное ликование по случаю вылета российской сборной с континентального первенства. Вот довольно сдержанное, но весьма показательное высказывание.

«Я раньше за сб[орную] Беларуси так не болел, как за датчан».

Пользователь Aliaksei1977 – на форуме «Прессбола».

И это касается не только футбола. Предыдущий подобный всплеск эмоций вызвало поражение россиян от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

Политические игры имеют свою цену. России за поддержку Александра Лукашенко приходится расплачиваться потерей симпатий многих простых белорусов.

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