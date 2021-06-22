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Выше +35°С зафиксировали сегодня метеостанции в Беларуси

  • 22.06.2021, 22:30
  • 2,212
Выше +35°С зафиксировали сегодня метеостанции в Беларуси

В страну пришла аномальная жара.

В Беларуси к вечеру 22 июня на 3-х метеостанциях страны столбики термометров поднялись выше 35-ти градусов, сообщает телеграм-канал “Надвор’е”.

Все они находятся в Гомельской области.

На сайте Белгидромета сказано, что качество воздуха в Минске соответствует норме, а вот в Гомеле, Жлобине и Могилеве зафиксировано превышение содержания в атмосфере твердых частиц.

Также из-за жары, по данным Минлесхоза, уже в 43-х районах страны введены запреты и ограничения на посещения лесов. Большинство - в Гомельской и Гродненской областях.

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