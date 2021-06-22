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Куда поехать в отпуск белорусам в условиях авиаблокады

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  • 22.06.2021, 22:53
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Куда поехать в отпуск белорусам в условиях авиаблокады

У многих белорусов остался запрос на летний отпуск на море.

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске Беларусь оказалась в авиаблокаде, наземную же границу с ЕС и Украиной белорусские власти фактически закрыли еще полгода назад. Тем не менее несмотря на сложившуюся ситуацию у многих белорусов остался запрос на летний отпуск на море. DW - об особенностях туризма в условиях почти полной изоляции страны.

Потери турбизнеса в Беларуси оценить сложно

Эксперт в сфере туризма Лилия Кобзик отмечает, что пока реальные потери белорусского турбизнеса, связанные с закрытием авиасообщения с ЕС и Украиной, оценить сложно - и белорусские компании продолжают активно работать, предлагая клиентам альтернативы. "Безусловно, с учетом общей ситуации в турбизнесе, связанной с пандемией, временная невозможность осуществлять рейсы на популярные направления заставляет турбизнес переформатировать работу. Туроператоры заняты перебронированием - "пересаживают" клиентов с закрытых направлений на открытые", - комментирует собеседница DW.

"Прошлый год с пандемией ковида нас не только выбил из равновесия, но и заставил быстро мобилизоваться. - подтверждает владелица туристической компании Юлия. - Сегодня у нас тоже нет времени размышлять, как относиться к сложившейся ситуации, надо выпутываться, предлагать людям другие направления. Хотя положение непростое".

Границы оказались закрытыми в одночасье, поэтому турфирмам и "Белавиа" пришлось оперативно вывозить белорусских туристов с тех направлений, которые оказались недоступными из-за закрытия воздушного пространства ЕС и Украины. Лилия Кобзик говорит, что были организованы эвакуационные рейсы из Албании, Черногории, Туниса.

Сложнее оказалась ситуация с Кипром, куда "Белавиа" не может долететь. Оттуда туристов забирают рейсами других авиакомпаний до Киева, далее на автобусе отправляют в Беларусь - либо используют перелеты через Стамбул.

Аэропорт Стамбула стал для белорусов хабом на пути в Европу

Несмотря на возникшие сложности многие белорусы хотят провести летний отпуск на море. Сегодня наиболее востребованные направления - Турция, Грузия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. Маршруты чартеров из Беларуси в Турцию и Египет были скорректированы, поскольку проходили через Украину, теперь для "Белавиа" воздушное пространство этой страны закрыто, приходится летать в "обход" - через Россию. Путь стал длиннее, соответственно, выросла цена авиабилета, что сказалось на общей стоимости тура. По словам эксперта, она повысилась на 40 евро на одного человека в Турцию, в Египет - на 45 долларов.

Есть возможность отправиться на отдых в Грецию и Черногорию - с пересадкой в Стамбуле. "Аэропорт Стамбула стал своеобразным хабом для белорусов, желающих добраться в Европу. Но этот вариант - не для массового туризма, поскольку это достаточно дорого и, с учетом пересадок, длительно", - отмечает Лилия Кобзик. Она также говорит, что на волне спроса "Белавиа" добавила регулярные рейсы в Батуми и Тбилиси. "Турецкие авиалинии", а также "Белавиа" увеличили и количество рейсов в Стамбул. Растет чартерная перевозка на курорты Турции, к примеру, из Минска ежедневно вылетает по четыре рейса в Анталью.

Рынок автобусных туров в Европу затих

Лилия Кобзик констатирует, что в прошлом году пандемия подкосила рынок автобусных туров по Европе, на которых специализировались некоторые белорусские компании. Пока такие поездки "на паузе". Также недоступны для белорусов путешествия в Европу на собственном автомобиле, невозможен отдых на популярных курортах Паланга и Юрмала.

"Очевидно, растет спрос и на отдых в самой Беларуси, который турбизнес стремится максимально удовлетворять. Это отдых в санаториях и на агроусадьбах, активный отдых на озерах с размещением в гостиницах (их в Беларуси в последние годы прибавилось), различные экскурсионные программы", - добавляет эксперт.

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