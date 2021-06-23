Экономист: Лукашенко не сможет управлять госдолгом, возможен дефолт 9 23.06.2021, 7:33

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фoто: NEXTA Live

Лучше заблаговременно забрать свои деньги из банков.

По данным Минфина госдолг Беларуси на 1 мая составил 58,1 млрд BYN. Для сравнения: в мае 2020 года госдолг составил 50,1 млрд BYN. Сайт Charter97.org спросил руководителя проекта проекта «Кошт урада», экономиста Владимира Ковалкина, почему государственный долг в Беларуси продолжает расти.

– Государственный долг продолжает расти, потому что, во-первых, он номинирован в валюте, поэтому он в рублях растет при изменении курса. Во-вторых, потому что у нас дефицит бюджета и его еще нужно покрывать. Соответственно, этот дефицит можно покрывать из бюджета или госдолга настолько, насколько это возможно.

– Белорусские евробонды обвались на 5% на фоне сообщений о том, что пакет секторальных санкций ЕС будет включать полный запрет на торговлю белорусскими ценными бумагами Что это может означать для госдолга Беларуси?

– Это может означать то, что перекредитоваться Лукашенко будет гораздо сложнее. Ему придется значительно сокращать дефицит бюджета с одной стороны, а с другой — встанет вопрос о возможности рефинансирование госдолга. В том случае, если возможностей таких не будет, то может случиться дефолт.

– Эксперты полагают, что белорусские ценные бумаги «станут де-факто неприкасаемыми», как гособлигации Венесуэлы. К каким последствиям может привести запрет ЕС на торговлю суверенными ценными бумагами?

– Это лишает возможности управлять госдолгом при помощи облигаций. Вот главное, к чему это приведет, это основное. Здесь нужно понимать, что, в отличие от Венесуэлы, у Беларуси под боком Россия, и она может покупать эти облигации.

– Возможен ли в этом случае в Беларуси дефицит валюты и ускоренная девальвация рубля?

– На данный момент сказать сложно, что сейчас возможно. Для девальвации рубля и дефицита валюты важно прежде всего следить за торговым балансом. Пока он еще положительный, в том числе благодаря внешней мировой конъюнктуре и мировой инфляции. На данный момент на курс влияет в большей степени состояние внешней торговли нежели состояние госдолга. Если у нас состояние госдолга будет влиять на стоимость белорусского рубля и его девальвацию, то это может означать, что наступило состояние, близкое к дефолтному.

– Некоторые эксперты отмечают, что Беларуси может наступить момент, когда перестанут выдавать валюту. Как защитить свои сбережения населению?

– Их нужно заблаговременно достать из банков, конвертировать в валюту, которой люди доверяют. При желании инвестировать можно вложить за пределы Беларуси. Купить дом где-нибудь в Литве, Польше или где-нибудь подальше. Все зависит от человека и от его возможностей инвестировать.

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