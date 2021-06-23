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Байден предложил пост помощницы главы Пентагона специалистке по России

  • 23.06.2021, 7:38
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Байден предложил пост помощницы главы Пентагона специалистке по России
Селеста Уолландер

Она ранее работала в администрации Барака Обамы.

Президент США Джо Байден предложил назначить на пост помощницы главы Пентагона президента и генерального директора Фонда США-Россия Селесту Уолландер.

Об этом сообщает Axios.

«У нее есть глубокие политические знания в ключевых регионах, опыт работы в Пентагоне и послужной список талантливого менеджера и лидера. Она привнесет в эту работу отличные суждения и проверенный опыт в области оборонной дипломатии», — заявил бывший сотрудник Пентагона при президенте Бараке Обаме Мишель Флурной.

Журналисты напоминают, что помощник главы Пентагона сопровождает его во время поездок в Европу, на Ближний Восток и в Африку.

Во время президентства Барака Обамы Уолландер занимала должность специальной помощницы президента по России и Центральной Азии в Национальном совете безопасности. Кандидатуру Уолландер должен будет утвердить Сенат США.

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