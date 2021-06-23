К санкциям против режима Лукашенко присоединились еще семь стран 7 23.06.2021, 7:40

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Эти государства закрыли свое небо для авиакомпаний Беларуси.

Семь европейских государств, не входящих в ЕС, запретили самолетам авиакомпаний Беларуси приземляться и взлетать в их аэропортах, а также пролетать над их территориями. Речь идет об Албании, Черногории, Северной Македонии и Сербии, а также Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Они присоединились к санкциям, принятым 4 июня, против режима Лукашенко всеми 27 государствами ЕС, сообщает «Голос Америки».

Такая мера принята в ответ на приказ Александра Лукашенко захватить и принудить к посадке пассажирский самолет ирландской компании Rianair. На борту самолета находились 126 пассажиров и 6 членов экипажа. После посадки сотрудники белорусских спецслужб арестовали блогера Романа Протасевича и его подругу, гражданку России.

Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что семь стран обеспечат следование санкциям, принятым Советом ЕС, и приветствовал это решение.

Новые санкции ЕС против Лукашенко коснутся крупнейших автостроительных предприятий страны – МАЗ и БелАЗ. В списке также связанная с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым «Новая нефтяная компании», «Белаэронавигация» и еще 4 предприятия.

Среди включенных в список физических лиц – бизнесмены Алексей Олесин, Александр Зайцев и Сергей Тетерин, члены семьи Александра Лукашенко, депутаты, следователи, судьи, сотрудники правоохранительных органов, ректоры вузов.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал санкции «посланием режиму Александра Лукашенко». Путь к снятию санкций, по его словам, лежит в прекращении репрессий, освобождении политзаключенных и начале общенационального политического диалога.

Главы МИД стран ЕС одобрили также введение секторальных санкций против Беларуси. Они затронут белорусский экспорт. Эти санкции еще должны быть одобрены главами государств ЕС. Ожидается, что это произойдет на саммите 24–25 июня.

В координации с ЕС санкции против режима Лукашенко были приняты США Канадой и Великобританией. На днях ожидается объявление секторальных санкций против Минска.

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