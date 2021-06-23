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Что известно о «кошельках» узурпатора, против которых ЕС ввел санкции

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  • 23.06.2021, 7:56
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Что известно о «кошельках» узурпатора, против которых ЕС ввел санкции
Александр Зайцев

Материалы для будущих судов.

ЕС ввел санкции в отношении властей Беларуси. В список попали не только функционеры, но и владельцы бизнеса. Портал tut.by рассказал о «кошельках» узурпатора, которых затронули санкции.

Алексей Олексин

Ведет бизнес во многих отраслях. Семье Алексея Олексина принадлежат «Белнефтегаз», «Энерго-Оил», работающая в оптовой и розничной торговле табачных изделий, гостинично-ресторанном бизнесе. Один из последних громких проектов бизнесмена — сеть «Табакерка», насчитывающая почти 3 тысячи киосков. Компании бизнесмена было предоставлено монопольное право на импорт в Беларусь табачного сырья. В 2019 году его компании «Интер Тобакко» выделен участок земли под Минском для строительства табачной фабрики.

Бизнесмен является совладельцем попавшего под санкции крупного логистического оператора Bremino Group. Кроме этого, он и его семья являются собственниками МТБанка и имеют бизнес-проекты в Латвии.

Начиналась карьера Олексина на госслужбе в «Белвнешторгинвесте», входящем в состав Управления делами Лукашенко. После этого он стал партнером владельца группы «Трайпл» Юрия Чижа, который после попадания под санкции Запада переоформил на Олексина бизнес в сфере нефтепродуктов. А в 2014 году Олексин выкупил у Чижа завод «Трайпл-Велес».

В 2015 году Олексин получил разрешение Александра Лукашенко на строительство двух больших свинокомплексов в Молодечненском районе. «Велес-Мит» (переименованный «Трайпл-Велес») получил положенные для таких инвестпроектов налоговые преференции. Лукашенко также одобрил продажу «Велес-Миту» госпакета акций сельхозпредприятия «Городилово» за 34,3 млрд неденоминированных рублей.

Когда зимой появилась информация о возможном включении Олексина в третий пакет санкций ЕС, бизнесмен переписал свои активы в компаниях «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» на членов своей семьи.

Во время посещения экорынка под Минском 14 мая Александр Лукашенко зашла речь о том, что компания «Велес-Мит» может также стать единоличным хозяином торгового центра «Валерьяново» в Минском районе.

«Он поддерживает тесные отношения с Александром Лукашенко, его сыном и бывшим советником по национальной безопасности Виктором Лукашенко. Он активен в байкерском движении в Беларуси — хобби, которое он разделяет с Виктором Лукашенко. Его компания владеет недвижимостью в «Александрии-2» (Могилевская область), обычно называемой «лукашенковской резиденцией», где часто бывает Александр Лукашенко», — говорится в обосновании включения Олексина в санкционный список.

Александр Зайцев

Бывший госслужащий, работал в НИЭИ Минэкономики и Совете министров, был помощником Виктора Лукашенко.

Позже Зайцев стал владельцем логистических и промышленных компаний, а также футбольных клубов «Динамо-Брест» и «Рух». Он занимается торговлей, включая продукцию госпредприятий, со странами Персидского залива и Африкой. Его компании связывают с добычей золота в Гане и Судане.

Александр Зайцев вместе с Олексиным и Воробьем владеет Bremino Group.

Его компания Sohra, продвигающая продукцию белорусских предприятий на внешние рынки, также внесена в список четвертого пакета санкций ЕС.

«Благодаря доступу к семье Лукашенко Зайцев получает выгодные контракты на ведение своего бизнеса. Он является совладельцем Bremino Group, получающей поддержку Виктора Лукашенко. Компания получила господдержку для развития Бремино-Оршанской зоны, а также ряд финансовых и налоговых преимуществ и других льгот. Таким образом, он получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его», — говорится в обосновании включения Зайцева в санкционный список.

Михаил Гуцериев

Российский бизнесмен, имеющий интересы в Беларуси в энергетике, рынке калийных удобрений, гостиничном и другом бизнесе. По данным Forbes, состояние бизнесмена составляет 2,5 млрд долларов. Владеет группой «Сафмар». Активы «Русснефть» и «Нефтиса», которыми он владеет вместе с сыном, добывают около 14 млн тонн нефти в год.

Михаил Гуцериев был президентом компании «Славнефть», которая занималась переработкой нефти и модернизацией Мозырского НПЗ. Позже его собственные компании поставляли нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и занимались продажей топлива на экспорт.

В Беларуси Гуцериеву принадлежит столичный отель «Ренессанс», компании «Славкалий», «Славнефтехим». Последняя занимается поставками нефти и ее переработкой на белорусских НПЗ. С бизнесменом связаны терминал для бизнес-авиации в аэропорту столицы и гостиничный комплекс «Красносельское», раньше входивший в структуры Управделами Лукашенко.

В 2017 году россиянин начал в Беларуси строительство нового калийного комбината стоимостью в 2 млрд долларов, в финансировании которого принимал участие Китай. Запустить производство планируется в 2023 году.

Михаила Гуцериева связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко. «Это человек, которому правитель Беларуси неукоснительно доверяет», — заявляла пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Дружба помогла в 2020 году, когда Минск и Москва вели долгий и сложный нефтяной спор. Тогда Гуцериев согласился поставлять нефть в Беларусь без премии.

«Он давний друг Александра Лукашенко и благодаря этой ассоциации накопил значительное богатство и влияние среди политической элиты Беларуси. Михаил Гуцериев получает пользу от режима Лукашенко и поддерживает его», — указано в документе ЕС об ограничениях.

Сергей Тетерин

Сергей Тетерин — еще один бывший чиновник, добившийся «успеха» в бизнесе. В свое время он был директором олимпийского спорткомплекса «Раубичи», заместителем министра спорта и туризма, вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Сейчас ведет бизнес, связанный с продовольствием, дистрибуцией мебели, а также импортом и дистрибуцией продуктов питания, алкогольных напитков, спортом, рекламой и медиа, гостиницами и ресторанами. Владеет компанией «БелГлобалГарант» и является одним из совладельцев VIBEL, сотрудничающей в направлении рекламы с национальными телеканалами.

Кроме этого, Тетерин является председателем Белорусской федерации тенниса.

«Он публично осудил белорусских спортсменов, выражавших протест против насилия и преследования мирных демонстрантов, журналистов, правозащитников. Он публично потребовал от спортсменов вернуть все вложенные в них деньги», — говорится в документе ЕС о причинах введения санкций.

Александр Шатров

IT-предприниматель из Москвы, переехавший в Беларусь и основавший компанию Synesis.

Компания Александра Шатрова начинала как разработчик заказного ПО, а с 2014 года сфокусировалась на собственных продуктах. Сейчас в группу компаний входят 4 резидента Парка высоких технологий в Минске, два резидента московского инновационного парка «Сколково», компания-оператор в Казахстане и фирма в США.

Panoptes 24/7, дочерняя компания Synesis, была разработчиком системы мониторинга общественной безопасности. Сообщалось, что работа велась на основе ее платформы Kipod, которая «производит мгновенный поиск в больших массивах видеоданных, мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием передовых алгоритмов машинного обучения».

В прошлом году компанию упрекали в помощи органам внутренних дел в «идентифицикации участников протеста» с помощью платформы Kipod. А зимой по этой же причине Synesis попала под санкции Евросоюза.

«Отвечает за решение Synesis предоставить белорусским властям платформу наблюдения Kipod, которая может искать и анализировать видеозаписи и использовать программное обеспечение для распознавания лиц. Таким образом, он способствовал подавлению гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата», — так в Евросоюзе объясняют причину включения бизнесмена в санкционный список.

Дмитрий и Лилия Лукашенко

Дмитрий — средний сын Александра Лукашенко, глава его спортивного клуба. «Через эту организацию ведет бизнес и контролирует ряд предприятий», — указано в решении ЕС о принятии санкций.

Лилия Лукашенко — жена Виктора Лукашенко, старшего сына Александра Лукашенко. Она связана с крупными компаниями, близкими к окружению семьи, Dana Holdings/Dana Astra, концерн «Белхудожпромыслы» и Eastleigh trading Ltd.

«Она получает пользу от режима Лукашенко и поддерживает его», — говорят в ЕС о причинах введения санкций.

Фото: noc.by​
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