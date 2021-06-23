На Земле появился новый океан 23.06.2021, 8:24

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Ученые завершили столетний спор.

Национальное географическое общество США объявило об официальном признании пятого океана — Южного, омывающего берега Антарктиды. Это решение — результат многолетних усилий ученых. Так в XXI веке — хотя, казалось бы, эпоха крупных географических открытий уже далеко в прошлом — изменилась карта мира, пишет ria.ru.

История вопроса

Впервые обозначение "Южный океан" использовал испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа в начале XVI века, описывая холодные течения, приходящие с юга к берегам Южной Америки. Позднее антарктические экспедиции снаряжали корабли именно "в Южный океан". Но официально он фигурировал, пожалуй, только на картах, изданных в Австралии, — к нему относили все воды, расположенные к югу от Австралийского континента.

Споры, признавать пятый океан или нет, разгорелись в 1921-м — в год создания Международной гидрографической организации (МГО), призванной координировать на международном уровне мореплавание и торговую деятельность в океанах. В 1937-м термин "Южный океан" официально закрепили в публикациях МГО.

Ученые это поддержали — ведь воды, прилегающие к Антарктиде и объединенные Антарктическим циркумполярным течением, обладают особой спецификой. По физико-химическим и биологическим характеристикам они не похожи на другие три океана, сливающиеся в южной приполярной зоне.

Однако в 1953-м Международная гидрографическая организация отменила собственное решение из-за невозможности провести четкие границы Южного океана. А следовательно, и регламентировать навигационную и коммерческую деятельность в его пределах.

Ученые не согласились: все чаще упоминали этот термин в научных публикациях, подчеркивали уникальность Южного океана и важность отдельного изучения его гидрологической и биосистем. В итоге в 2000-м МГО снова приняла классификацию, в соответствии с которой Мировой океан поделили на пять частей. Но чтобы во все географические атласы и учебники внесли изменения, требовалась ратификация на уровне официальных ведомств ведущих стран мира.

Ключевым стало признание Южного океана в этом году Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. Еще раньше, в 1999-м, термин ввел в употребление американский Совет по географическим названиям. И вот точка поставлена — 8 июня, во Всемирный день океанов, Национальное географическое общество США сообщило: отныне Южный океан отметят на всех картах.

Границы нового океана

Древние греки под океаном понимали величайшую мировую реку, которая окружает сушу со всех сторон. Назвали ее в честь мифологического титана Океана — сына Урана и Геи, то есть Неба и Земли, брата и мужа Тетис, богини первозданных вод.

С точки зрения географической науки океан на Земле один — Мировой, глобальная водная оболочка. Все остальное — его части, и сколько их, зависит от критериев выделения. Самый простой и очевидный — расположение между материками, то есть ограниченность со всех сторон массивами суши. По этому признаку к океанам относят Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый.

Не менее важны с точки зрения ученых — гидрографов, океанологов, биологов — и другие критерии: наличие собственной системы циркуляции вод, их физико-химические особенности, видовой состав флоры и фауны, схема взаимодействия с атмосферой. И в этом плане Южный океан — абсолютно самостоятельная часть гидросферы, хотя у него и нет четко очерченной островами или континентами северной границы.

Международная гидрографическая организация, признавшая Южный океан в 2000-м, определила его территорию условно — от побережья Антарктиды на север до 60-й параллели южной широты. Такое решение приняли большинством голосов из формальных соображений — 60-я параллель нигде не пересекает сушу, и именно в этих пределах действует Договор об Антарктике Организации Объединенных Наций.

Понятно, что ученых-географов такой подход не устроил. По их мнению, северную границу Южного океана следует проводить по Антарктическому полярному фронту, внутри которого циркулируют холодные воды Антарктического циркумполярного течения. Эту зону, окружающую Антарктиду, еще называют Антарктической конвергенцией.

На ее северной границе, расположенной между 48-й и 61-й параллелями южной широты, текущие на север холодные воды Антарктиды встречаются с более теплыми — Тихого и Атлантического океанов. При движении на юг граница конвергенции точно определяется внезапным падением температуры морской воды с 5,6 градуса Цельсия до уровня ниже двух градусов Цельсия. Линия антарктической конвергенции разделяет два региона, которые отличаются по климату и биологическому разнообразию.

Не менее четко проявлены границы Южного океана и в рельефе дна — в виде подводных поднятий практически вдоль всего Антарктического полярного фронта.

Районы вдоль Антарктического полярного фронта чрезвычайно богаты рыбой и морскими млекопитающими. Плотные холодные воды здесь уходят под теплые, а поднимающиеся глубинные потоки, насыщенные питательными веществами, формируют благоприятную среду обитания для антарктического криля и других морских организмов.

Атлантическое циркумполярное течение, которое движется по кругу с запада на восток, пересекая все меридианы, — самое мощное на Земле, оно переносит в сто раз больше воды, чем все реки мира. Ученые считают, что возникло оно 34 миллиона лет назад, когда Антарктида отделилась от Южной Америки. Перемещая холодные воды по дну от Антарктиды на север, оно втягивает поверхностные теплые воды из Атлантики и Тихого океана в полярную область. Это важнейший элемент глобальной "конвейерной ленты" течений, определяющей схему переноса тепла и регулирующей климат на планете.

Антарктическое циркумполярное течение, которое движется с запада на восток

Площадь нового океана — 20,3 миллиона квадратных километров: это примерно две территории США. Он больше Северного Ледовитого океана и четвертый по величине в мире после Тихого, Атлантического и Индийского. Средняя глубина — 3270 метров, а самая нижняя точка дна — на 8264 метрах, в Южно-Сандвичевом желобе.

С начала нулевых Южный океан указывают на картах и в атласах, изданных в России.

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