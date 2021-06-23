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В Израиле выявили неожиданную вспышку коронавируса

  • 23.06.2021, 8:26
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В Израиле выявили неожиданную вспышку коронавируса

Власти страны обвинили туристов.

В Израиле за понедельник, 21 июня, зафиксировали 125 новых случаев заражения коронавирусом, что более чем в два раза превышает число, выявленное накануне. Это самый высокий показатель с 20 апреля.

Как сообщает The Times of Israel, в министерстве здравоохранения страны обвинили иностранных туристов, которые не соблюдали карантин.

Для наказания нарушителей, вероятно, будут введены штрафы.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что полиция поможет следить за соблюдением карантина. А нарушителей ждут штрафы до 5000 шекелей (более 1500 долларов).

1 июня в Израиле были отменены все карантинные ограничения, кроме ношения масок. А с 15 июня в стране отменили обязательное ношение защитных масок в общественных помещениях.

Заболеваемость COVID-19 в Израиле пошла на спад на фоне массовой вакцинации взрослого населения.

Программа вакцинации населения в Израиле стала одной из самых быстрых в мире. В настоящее время больше половины населения получили уже два укола вакцины Pfizer/BioNTech.

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