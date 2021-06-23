В Израиле выявили неожиданную вспышку коронавируса
- 23.06.2021, 8:26
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Власти страны обвинили туристов.
В Израиле за понедельник, 21 июня, зафиксировали 125 новых случаев заражения коронавирусом, что более чем в два раза превышает число, выявленное накануне. Это самый высокий показатель с 20 апреля.
Как сообщает The Times of Israel, в министерстве здравоохранения страны обвинили иностранных туристов, которые не соблюдали карантин.
Для наказания нарушителей, вероятно, будут введены штрафы.
Министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что полиция поможет следить за соблюдением карантина. А нарушителей ждут штрафы до 5000 шекелей (более 1500 долларов).
1 июня в Израиле были отменены все карантинные ограничения, кроме ношения масок. А с 15 июня в стране отменили обязательное ношение защитных масок в общественных помещениях.
Заболеваемость COVID-19 в Израиле пошла на спад на фоне массовой вакцинации взрослого населения.
Программа вакцинации населения в Израиле стала одной из самых быстрых в мире. В настоящее время больше половины населения получили уже два укола вакцины Pfizer/BioNTech.