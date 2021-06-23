Официально: Индийский штамм COVID-19 выявлен в Минске 8 23.06.2021, 8:40

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фото: gettyImages

Он может более эффективно распространяться по сравнению с другими вариантами вируса.

В Беларуси впервые официально выявлен индийский штамм коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава:

— Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов, имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для «индийского» варианта (дельта). Циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена.

Сегодня есть основания предполагать, что «индийский» вариант может более эффективно распространяться по сравнению с другими вариантами вируса. Мутации в шиповидном белке, приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее.

Высокий подъем заболеваемости COVID-19 в России в июне 2021 года вызван именно этим вариантом, доля которого в Москве и Санкт-Петербурге составляет практически 90%.

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