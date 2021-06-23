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«Звонок для режима может перейти в колокольный звон»

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  • 23.06.2021, 8:48
  • 6,138
«Звонок для режима может перейти в колокольный звон»
фото: nn.by

Проще выполнить три простых требования:

В плане нарратива по санкциям хунта следует вполне в рамках прогнозов и инсайдов. От того, что «нам не страшно», «мы станем только сильнее», «с нами две трети мира» (которые об этом еще не знают) транзитом «мы рассчитываем на стоп-кран», «надо обменяться сигналами» до «нам объявили экономическую войну», отсылок ко второй мировой войне и мы напоследок «ответим так, что вы офигеете», что в переводе означает: Воложин вам не достанется. Все по сценарию, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Как видим, все из разряда «на зло маме уши отморожу».

Изгнание бизнеса, игры в конфискат и прочая дичь приведут к тому, что Беларусь просто завершит оформление себя в Тортугу. Каким образом это должно «ответить» на санкции, все равно остается загадкой.

Основное направление деятельности сейчас - углубленный таможенный досмотр и замедленное оформление грузов. Транзит пойдет в объезд. Дороже. Неудобнее. Дольше. Но абсолютно возможно. Тем более, что не раз уже тестировалось на практике, когда белорусских конфискаторов уж совсем заносило. В итоге прямые потери для логистики, транспорта и так или иначе бюджета, а также скучающие таможенники на границе.

Не забываем про фактор Китая. Заявление Китая против санкций следует воспринимать именно в этом ключе - «не стоит вводить санкции, потому что этот синепалый безумец вдарит по нашему транзиту». Китайцы очень легко просчитали «Сашу 7 рублей». Но нет гарантии, что в итоге реализации именно такого сценария Китай перейдет от молчаливого ожидания к помощи в устранении причины проблемы.

Россия тоже явно будет не в восторге от таких действий и по головке не погладит. Из российских утюгов и даже «большого друга белорусского народа» Лаврова опять начала звучать тема конституционной реформы, которая подразумевает новые выборы. Звоночек. Услышит ли Минск?

Форум регионов, на котором планировалась встреча синепалого террориста с Путиным, вот-вот перейдет в онлайн-формат (как и в прошлом году, что очень разозлило Минск). Звонок погромче. Может перейти в колокольный звон.

Мы бы, конечно, порекомендовали все грядущие проблемы решить одним махом выполнить три простых требования:

- освобождение политических заключенных и их полная и безоговорочная реабилитация с компенсацией ущерба;

- привлечение к ответственности виновных в фальсификациях и насилии (кстати, вот четвертый доклад о пытках для тех, кто считает, что что-то изменилось в лучшую сторону);

- проведение новых выборов без представителей режима, с новым ЦИКом под международным наблюдением.

Вот как раз тот самый стоп-кран, о котором рассуждали до последнего представители хунты. И его еще можно сорвать, но если дальше будете, потупив взор кивать на совещаниях, искать внешнего врага, то ничего не получится.

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