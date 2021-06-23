Будут ли дорожать квартиры в Беларуси из-за астрономического роста цен на стройматериалы 2 23.06.2021, 8:59

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Журналисты поговорили с минскими застройщиками.

Арматура всегда была просто арматурой, но теперь почему-то почувствовала собственную значимость и задрала нос (отличать носик арматуры от другого ее конца по аналогии с огурцом научим в другой раз). Взяла и обнаглела, как внезапно повзрослевший подросток. И ничего с ней не сделаешь — психологи ни одной книжки об этом еще не написали. Другие стройматериалы тоже стали непристойно дорогими, на днях мы подробно писали об этом. Решить проблему пока никто не в силах — можем только наблюдать и плакать. А в перерывах строить планы.

Чтобы с последним было чуть проще, журналисты onliner.by попросили столичных застройщиков рассказать о том, что нас ждет в ближайшем будущем: «квадраты» начнут дорожать или компании будут сдерживать цены, чтобы не терять в объемах продаж?

Начнем с конкретики. Если вы пропустили прошлый текст, то обратите внимание на эту табличку, заменяющую тысячу слов.

УКС: «Цены для очередников вырастут в первую очередь»

Очевидно, что сферу частного домостроения ждут крайне тяжелые времена. Но как это повлияет на цену «квадрата» в новостройке? Директор УКС «Запад» Юрий Кочерго говорит, что влияние будет довольно сильным, но заметят это не все. Пока, во всяком случае.

Юрий Эдуардович отмечает, что застройщики в любом случае будут стараться подстраиваться под изменения на рынке и по возможности цены не повышать: в Минске избыток предложений, да и в целом ситуация в стране непростая. Вот только возможность такая есть не у всех.

— Стоимость строительства будет расти в любом случае — с этим ничего не поделаешь. Исходя из этого, застройщики смогут пойти двумя путями.

Первый подходит тем, кто берет больше объемами, чем разовым выхлопом. Такие будут уменьшать свою прибыль и стараться сохранить установленную стоимость, чтобы не снижать объемы. Все же понимают, что продать квадратный метр, который сегодня стоит $1100, за $1400 будет, мягко говоря, проблематично.

Зная рынок, скажу, что иногда рентабельность достигает 40% и более, поэтому возможность сдерживать цены у многих будет.

Второй сценарий, вероятно, выберут относительно небольшие застройщики, у которых всего один-два дома. У них есть бизнес-план, они рассчитывают на определенную прибыль. Такие организации, скорее всего, поднимут цены и будут постепенно распродавать метры, играя вдолгую. Вряд ли они смогут снизить рентабельность и не допустить подорожания для покупателя.

Наш собеседник объясняет, что УКС «Запад» цены на коммерческое жилье пока не повышает, а вот с квартирами для нуждающихся ситуация другая.

— «Льготные» квартиры в Беларуси продаются по схеме «себестоимость плюс 5%». Однако согласно действующему законодательству застройщик может корректировать цены в зависимости от трат. То есть если у нас повышается себестоимость, то и конечная цена растет, потому что из-за крайне низкой рентабельности такого строительства у нас нет пространства для маневра. Резюмирую: цены станут выше прежде всего для очередников.

О каких суммах может идти речь, Юрий Эдуардович предполагать не берется: слишком много нюансов. Это зависит от договоренностей заказчика и подрядных организаций, наличия собственных складов, производств и так далее. К тому же ситуация будет меняться постепенно, на протяжении довольно долгого времени: пока все работают по старым контрактам и вряд ли кто-то согласится досрочно вносить в них изменения. На данный момент это проблема продавцов, которые будут искать что-то подешевле. Застройщиков и всех нас это коснется позже.

— Подрядчики уже пытаются навязать заказчикам новую стоимость, особенно это касается металла. Но у всех заключены контракты с неизменной ценой. Так что извините — заказчик не обязан ничего компенсировать продавцу стройматериалов, — объясняет Кочерго.

Dana Holdings: «Можно практически с полной уверенностью сказать, что до сентября цены не изменятся»

За комментариями мы обратились к крупнейшим столичным застройщикам. Некоторые говорить на эту тему отказались, но три «кита» все же высказались.

В Dana Holdings нам объяснили, что пока роста цен не почувствовали: компания еще весной провела переговоры с основными поставщиками об увеличении объемов поставок стройматериалов на 30, 50 и более процентов: говорят, решили достроить Minsk World раньше срока. Благодаря такой предусмотрительности, везению или чему-то еще цены для строительного гиганта пока не выросли.

— На данный момент мы предлагаем большой выбор квартир по прежним ценам и гарантируем покупателям, подписавшим договор, что для них цены не изменятся. В долгосрочной перспективе мы профинансировали поставщиков ключевых материалов и оборудования, а также снизили рентабельность, что позволяет нам держать цены на одном уровне в течение определенного времени, даже если условия не будут прежними.

Мы много работаем в этом направлении, и можно практически с полной уверенностью сказать, что до сентября цены не изменятся, — рассказывает Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings.

Тем не менее в компании считают, что цены на недвижимость будут расти во всем мире. В качестве примера приводится ситуация в соседней Польше.

— Согласно отчету Metrohouse и Gold Finance, средняя цена квартир за последний год больше всего выросла во Вроцлаве, Гданьске и Лодзи — на 12—13%, а в Варшаве и Кракове — на 7%. Поэтому можно предположить, что рост цен на строительные материалы повлияет на стоимость квартир в ближайшем будущем, — считает Вибор Мулич.

«Тапас»: «В ближайшее время мы не планируем менять ценовую политику»

В еще одной известной столичной компании, построившей в Минске немало жилья, тоже обещают пока не поднимать цены. Представители «Тапаса» объясняют, что за счет больших складских мощностей у них есть возможность закупать стройматериалы впрок, поэтому пока проблема их не коснулась. К тому же у этого застройщика есть собственные производства, что упрощает ситуацию: они могут работать практически без привлечения сторонних организаций.

— Как компания полного цикла, мы на 95% комплекс работ от проектирования и строительства до реализации и управления недвижимостью выполняем самостоятельно.

Сложно прогнозировать, как поведет себя рынок с учетом обстоятельств, но мы предлагаем квартиры в сегментах «средний +» и «премиум». Спрос на такие объекты наименее подвержен влиянию общих тенденций на рынке жилой недвижимости.

В плане ценовой политики компания учитывает складывающиеся тренды. В мае мы объявили старт продаж в трех новостройках новой очереди квартала «Олимпик Парк». Стоимость «квадрата» в квартирах любого типа на этом этапе $1400 и выше (по курсу Национального банка) в зависимости от расположения в том или ином доме и этажности. На все квартиры в этих домах действует беспроцентная рассрочка на 18 месяцев, обновились кредитные программы с банками-партнерами на улучшенных условиях. В ближайшее время мы не предполагаем менять ценовую политику по реализации объектов жилой и коммерческой недвижимости.

В целом же цены на жилье диктует рынок, застройщики найдут способы адаптироваться к изменившимся условиям, чтобы сохранить привлекательные и доступные цены на жилье, — рассказывают представители бизнеса.

«А-100 Девелопмент»: «Мы тоже зависим от поставщиков, полностью этого избежать невозможно»

В «А-100 Девелопмент» ограничились коротким комментарием о ситуации на рынке: там говорят, что продавцы уже «забрасывают удочки», однако пока цены не повысили.

— Некоторые поставщики уже информируют нас о скором повышении цен на стройматериалы — есть предпосылки для увеличения себестоимости строительства. Мы в данном случае находимся в более выигрышной ситуации, так как в группу компаний «А-100 Девелопмент» входит завод железобетонных конструкций СБК. Тем не менее мы тоже зависим от поставщиков, полностью этого избежать невозможно.

На сроках строительства текущая ситуация не отразится. Мы всегда выполняли обязательства перед клиентами, и это остается для нас задачей номер один. Что касается наших проектов, то пока роста цен на жилье нет. Но общая тенденция такова, что жилье всегда растет в цене по мере готовности.

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